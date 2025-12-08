木頭姐出報告看準SpaceX 預言2030年市值飆上2.5兆美元

財經中心／李宜樺報導

投資天后「木頭姐」凱西．伍德（Cathie Wood）再度拋出驚人預測！她旗下的方舟投資（ARK Invest）最新報告指出，馬斯克（Elon Musk）領軍的SpaceX，到2030年市值將飆破2.5兆美元（約台幣80兆），幾乎等於目前特斯拉的兩倍。

Starlink撐起估值關鍵 年營收可達3000億美元



ARK表示，SpaceX的估值暴衝，關鍵就在旗下「星鏈」（Starlink）衛星網路。全球已有超過9000顆衛星在軌運作，未來若完成部署，Starlink每年可貢獻高達3000億美元營收，占全球通訊市場15%。對馬斯克來說，這不只是太空夢，更是一台會印鈔的「星際印鈔機」。

樂觀估值上看3.1兆美元 悲觀仍有1.7兆



根據方舟投資的模擬模型，SpaceX在不同情境下的市值範圍極大。最樂觀的狀況上看3.1兆美元，即使在最悲觀的預測中，也有1.7兆美元。這意味著SpaceX未來五年若順利執行火箭重複使用與星鏈全球覆蓋，回報率恐高達38%。

IPO傳聞再起 整體上市非只拆Starlink



除了估值爆表，市場也傳出SpaceX最快明年下半年整體IPO上市，不再只拆Starlink。知情人士透露，內部已多次與機構投資者接洽，評估以全公司上市為主軸，讓SpaceX正式躍升「全球最貴私企」。

馬斯克親曝現金流正向 估值決定權在火箭與星鏈



馬斯克近日也回應外界瘋傳的8000億美元估值報導，強調公司現金流多年來持續為正，每年進行兩次回購，提供員工與投資人流動性。他更直言：「真正決定估值高低的，是星艦與星鏈的進展。」

方舟的高估值預測不僅再度點燃「太空股」想像，也讓市場重新關注馬斯克的登月與火星殖民計畫。投資人是否能搭上這班星際列車，還得看馬斯克的夢想能否順利降落地球。

