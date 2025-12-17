木馬屠城？傳Intel最先進製程「將採用中國設備」 美國會議員跳腳

即時中心／林耿郁報導

晶片大廠英特爾（Intel）近日遭共和黨議員質疑危害國家安全。理由是該公司正評估由一家與中國關係密切、且旗下部分單位曾遭美國政府制裁的設備商，所生產的晶片製造工具，用於英特爾「最先進」製程，引發國會高度關切。

引狼入室？路透社報導，本次引起爭議的英特爾測試設備，來自總部位於美國加州佛利蒙的ACM Research，相關工具被評估是否可用於英特爾最先進的「14A」晶片製程。

但ACM旗下有2個單位，去（2024）年遭美國政府列入限制名單，理由是涉嫌協助中國政府將商業技術轉為軍事用途，並參與先進晶片或製造設備的發展；對此ACM方面否認相關指控。

美國共和黨籍聯邦參議員布萊克本（Marsha Blackburn）表示，英特爾測試與中國有關聯的設備，可能為中國政府操控、滲透美國最先進半導體能力「打開大門」，並直言此舉嚴重危及美方國家、經濟安全。

布萊克本呼籲同事們，儘速通過她共同提案的法案，禁止接受美國政府鉅額補貼的晶片製造商使用中國設備。

目前尚無證據顯示英特爾已決定將該設備納入實際製程，也未發現英特爾違反美國相關法規。英特爾則回應，相關設備目前未用於晶片生產，並強調公司一向遵守美國法律與規範。更對美國的國家安全「極度重視」。

此外，英特爾也指出，已定期與國會、監管機構及美國政府客戶溝通製造與安全議題，並樂於持續與政策制定者對話，以回應相關疑慮。

不過，長期關注中國議題的國會人士認為，英特爾在部分由美國政府持股、且接受大量納稅人補助的情況下，仍評估使用涉及制裁單位的設備，凸顯潛在國安風險，包括敏感技術外流、排擠西方可信供應商，甚至遭中國蓄意破壞的可能性。

美國眾議院「中國問題特別委員會」主席穆勒納爾（John Moolenaar）指出，若將中國製造設備引入美國工廠，是「抹殺」美國AI晶片與製造工具領先優勢最快的方式。

穆勒納爾表示，自己實在「難以理解」拿美國海量補貼的英特爾，為什麼還要將美國暴露在風險之下？

