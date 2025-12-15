未上鎖置物櫃藏玩具槍！捷運站治安隱憂 恐淪違禁品交易點

捷運站置物櫃雖為民眾提供便利的物品寄放服務，卻可能成為安全隱憂。近日有民眾在新北捷運板橋站的未上鎖置物櫃內，驚見一把銀色手槍，引起社會關注。雖然警方確認只是一把無殺傷力的玩具BB槍，但此事件仍引發公共安全疑慮，民眾擔憂置物櫃可能被不肖人士利用為違禁品交易或藏匿危險物品的場所。此類開放式空間若缺乏嚴格管理，恐成為治安死角。

民眾發現置物櫃內竟存放「手槍」，後被證實為玩具槍。（圖／翻攝自Threads@seven_tghair）

事件發生在新北捷運板橋站，一名民眾前往捷運站欲寄放物品，選擇了一個未上鎖的置物櫃，打開後發現裡面已有物品。出於好奇，民眾翻看櫃內物品，赫然發現塑膠袋內竟放著一把銀色手槍，當場嚇了一跳。警方接獲通報後立即聯繫廠商開啟櫃門，經確認塑膠袋內的物品是一把沒有殺傷力的玩具BB槍，虛驚一場。然而，此事件仍引發民眾對置物櫃安全管理的疑慮。有民眾表示，曾在其他捷運站看到置物櫃內有人遺留的包包，認為這類情況時有發生。但若發現像槍這類危險物品，就會立即報警處理。另有民眾擔憂，置物櫃若被用來存放毒品或槍械等違禁品，再由他人取走使用，將難以追查責任人，有心人士可能會利用這種方式規避查緝。

捷運站置物櫃屬於半開放空間。（圖／TVBS）

據了解，捷運站置物櫃由捷運公司負責管理，平時會安排人員巡邏監控可疑行為。一旦發現違禁品交易情形，可調閱監視器或配合警方開櫃確認。但在一般情況下，由於涉及使用者隱私，管理單位不會隨意開啟置物櫃檢查。捷運站作為人流密集的公共場所，其置物櫃屬於半開放空間，若被不肖人士利用來放置危險物品，恐將成為治安管理的死角。此事件提醒相關單位應加強對置物櫃的安全管理，以防範類似情況再度發生。

