未交立委辭職書遭林國成嗆「考試不及格」...陳昭姿：我跟柯文哲不是2年條款！

民眾黨不分區立委「兩年條款」期限將屆，黨團立委陸續交回辭職書，但7人中，僅立委陳昭姿未繳回；主席黃國昌回應，陳昭姿的部分由前民眾黨主席柯文哲另外處理。對此，民眾黨立委林國成昨（7日）嗆聲道，「考試不及格的人就要留任，這什麼邏輯？」陳昭姿今（8日）則回應，「我跟柯文哲約定的不是兩年條款」。

針對同黨立委林國成稱「考試不及格留任」一事，陳昭姿今日回應，他說考試不及格，「是誰考試不及格？這跟考試有關係嗎？」陳昭姿說，她不了解林國成真正談這個話的意思，也沒有直接跟他請教過。

廣告 廣告

陳昭姿指出，大家都很關心所謂的兩年條款，「但我跟柯文哲約定的不是兩年條款，約定的就是代孕法案完成」。她表示，「簡單說，我定的是代孕條款，不是兩年條款」。

陳昭姿續指，如果還有一些疑慮跟想法，她想近日柯文哲會讓大家有所了解，畢竟現在還有二、三周時間，所以才會期待趕快努力，盡量跟其他委員是一致的。最後，她再次強調，「我跟柯文哲的約定，不是用兩年來做計算基礎，而是完成法案」。

（圖片來源：陳昭姿臉書、三立新聞）

更多放言報導

助蕭美琴登上歐洲議會演講！陳昭姿秀「戰貓感謝信＋巧克力」：讓台灣聲音被聽見

《放. 獨家》助台成為IPAC會員國⋯陳昭姿指「與我對台灣在國際立場一致」且「跟民眾黨不對立」：要從黨內找人接續擔任共同主席並不難