未付12萬修車費強行開走車 3天後又撞車 車頭慘況更嚴重

未付12萬修車費開走車 三天後肇事撞傷人(圖／TVBS)

一名BMW駕駛因拒付12萬元修車費而從維修廠偷開車逃逸，竟在三天後再次發生車禍。這起事件始於上個月(10月)12日，該名郭姓駕駛在台中大甲區發生車禍後，將車送至大里區一處修車廠維修。由於零件短缺，車輛修復耗時一個多月。11月26日，郭男前來取車時，以鑰匙不在身上為由欺騙車行老闆，趁對方尋找鑰匙時踩下油門逃離現場。然而僅僅三天後，他又在台中南屯區追撞前車及UBIKE騎士，車頭受損情況較前次更為嚴重。

外送員拍攝到這起事故的畫面，顯示BMW連續撞上廂型車和UBIKE騎士後，肇事車門敞開，男子下車與被撞的學生以及被撞駕駛說明情況。這段影片被上傳到網路後，被欠款的修車廠老闆認出了肇事者就是欠他12萬修車費並偷開車輛逃逸的郭姓駕駛。

遭欠款修車行老闆兒子表示，從影片看來，駕駛這次車禍造成的損壞比上次更嚴重，引擎蓋、大燈都有撞擊痕跡，引擎和防撞樑可能也受到擠壓，因為撞擊力道相當大。值得慶幸的是，被撞人員傷勢並無大礙。

被欠修車款的車行老闆29日前往派出所報案，霧峰警方受理了這起詐欺案件。警方在下午三四點左右，嘗試聯繫郭男，但電話均無人接聽。令人意外的是，就在報案一小時後，郭男便在南屯區發生了第二起車禍。

目前尚不清楚郭男會將車輛送至哪家修車廠進行修復，新聞也藉此提醒各修車行，務必特別留意此類情況，避免再次遭遇類似詐欺行為。

