未來世代跨域多元藝文體驗 2026年臺灣國際兒童及青少年嘉年華9月高雄登場

2026年臺灣國際兒童及青少年嘉年華9月高雄登場，10日下午在高市圖宣告活動起跑。 （記者王正平攝）

記者王正平/高雄報導

文化部主辦、高雄市文化局與高雄市立圖書館承辦「2026年臺灣國際兒童及青少年嘉年華」訂9月23至27日於高雄展覽館與喜樂時代總圖店登場，以3大活動主軸「未來世代書展」、「Young Boom！劇場」及「Tiffi外送中兒少影展」，提供兒童及青少年多元、跨域的藝文體驗。

十日下午舉行宣告記者會，文化部政務次長李靜慧、高雄市政府秘書長郭添貴、文化局長王文翠、高雄市立圖書館長李金鴦、「未來世代書展」策展人閻鴻亞、法國在台協會學術合作暨文化處長周書安、公視代理總經理謝玒玲一同出席，宣告活動正式起跑。

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文化部政務次長李靜慧表示，過去具備高濃度國際知識的聚會多集中於臺北，沒有機會到其他縣市與民眾做直接接觸，而她過去曾多次南下參加高雄城市書展，對於地方政府處理閱讀、看待閱讀有著深刻的感受，回來後與文化部長李遠討論，思考如何將臺北國際書展的能量，擴展為更大的城市力量。李遠曾說，「總不能高雄辦城市書展，文化部跑去跟人家辦城市書展」，因此，文化部決定推出以兒少為主題、不限單一城市巡迴的新模式。繼去年於臺中市試辦首屆兒少書展後，今年也讓活動全面升級，雖然名義上是第2屆國際兒少書展，但它更是第1屆由文化部主導，完整整合表演藝術、電影、書籍與出版等領域，正式蛻變而成的「臺灣國際兒童及青少年嘉年華」。

李靜慧指出，在與高雄市政府討論過程中，李遠看見高雄市政府策劃的用心與努力，決定加碼擴展活動內容，並強調，「文化部的資源不能只有書展單一的力量」，於是加碼表演藝術活動，以及邀請公視主辦的台灣國際兒童影展一同加入，使得資源能夠更加豐沛的進行跨界結合。

此外，本屆由法國擔任主題國，法國過去在台北國際書展已有多次擔任主題國的豐富經驗，此次將為高雄的展場注入強大的國際視野與文化交流脈絡。文化部期盼透過中央與地方的緊密合作，將這場兼具地方特色與國際水準的盛典，作為獻給全國親子與年輕朋友的文化大禮。

高雄市政府秘書長郭添貴則感性表示，高雄已從傳統工業城市，成功轉型為引領科技與流行文化藝術的海洋之都，本次非常榮幸能與文化部聯手，將這場國家級的兒少文化盛事帶到南方。為了落實文化平權，高市府與文化部更特別攜手挹注資源，全面邀請嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣、臺東縣的偏鄉學童共襄盛舉，消弭城鄉閱讀差距。

郭添貴指出，9月13日至27日期間，高雄展覽館、市圖總館及喜樂時代影城將全面連動，引進高達45國、逾百部優秀兒少影片與各國跨域節目，誠摯邀請全國大小朋友來到高雄，透過一本書、一場戲或一部電影打開心中世界的窗，共同見證這場最驚艷的兒少藝術饗宴。

「未來世代書展」邀請出版、劇場表演、電影三棲的閻鴻亞（鴻鴻）擔任策展人，鴻鴻表示，書展可為孩子打開一扇窗，進入閱讀的領域。本次書展以「自由玩餐桌」為主題，從日常所需的「飲食」出發，從地方習俗、環境生態，將展場打造成一座大型的閱讀、飲食、生活與知識體驗營。童書主題館、青少年主題館、圖像及繪本故事館及主題選書區，都以飲食為主題開展延伸，各有其相應選書、互動或體驗設計，邀請兒少、家長走進書展，從遊戲中理解文本、生態、歷史、環境以及多元文化；另設計國家語言館，展示寫給兒童及青少年的國家語言作品，呈現臺灣眾聲交響的文化底蘊，期待兒少讀者們以飲食為媒介，以「自由玩」為方法，進入閱讀的遊戲場；期待未來世代書展不只給未來的孩子，也給書展未來的可能性，使閱讀不僅成為目的，而是可以通往任何想去地方的橋梁。

此外，本屆書展由法國擔任主題國，法國在台協會學術合作暨文化處長周書安表示，上周剛於高雄結束的法國生活節成果豐碩，有30萬人參加，9月份再次回到高雄，帶動臺法文化交流。法國在台協會將與信鴿法國書店共同規劃，以多元與情緒為主題，聚焦當代法國創作的蓬勃活力，以及出版與影音改編之間日益緊密的連結。其中一大亮點是《Badass女英雄群像》特展，以幽默風趣的方式呈現10位顛覆傳統性別刻板印象的女性漫畫人物，探討漫畫作品中女性角色的呈現。