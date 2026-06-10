未來世代跨域藝文盛會9月高雄登場 國際兒少嘉年華串聯書展、劇場與影展

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2026臺灣國際兒童及青少年嘉年華9月在高雄開張，今起將陸續舉辦逾30場閱讀推廣及影展活動預先為嘉年華暖身。（朱窈慧攝）



由文化部主辦、高雄市政府文化局與高雄市立圖書館承辦的「2026年臺灣國際兒童及青少年嘉年華」，將於9月23日至27日在高雄展覽館及喜樂時代影城總圖店登場，以「未來世代書展」、「Young Boom！劇場」及「Tiffi外送中兒少影展」三大主軸，打造結合閱讀、表演藝術與電影的跨域藝文盛會，提供兒童及青少年多元文化體驗。





文化部今天（10日）於高雄市立圖書館舉行宣告記者會。文化部政務次長李靜慧、高雄市政府秘書長郭添貴、高雄市政府文化局長王文翠、高雄市立圖書館長李金鴦、「未來世代書展」策展人閻鴻亞（鴻鴻）、法國在台協會學術合作暨文化處長周書安、公視代理總經理謝玒玲一同出席，宣告活動正式起跑。

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李靜慧表示，活動延續去年首屆兒少書展經驗，今年全面升級為「臺灣國際兒童及青少年嘉年華」，整合出版、表演藝術與影視資源，透過中央與地方合作，打造兼具國際視野與地方特色的兒少文化品牌。





郭添貴指出，高雄近年積極推動城市轉型，此次攜手文化部舉辦國家級兒少文化盛事，並特別邀請嘉義、台南、高雄、屏東及台東等地偏鄉學童參與，落實文化平權。活動期間將引進來自45個國家、超過百部優質兒少影片及多項跨域展演節目，讓孩子透過閱讀、戲劇與影像開拓視野。





「未來世代書展」由作家兼劇場工作者鴻鴻擔任策展人，以「自由玩餐桌」為主題，從飲食文化切入，結合童書、青少年讀物、繪本及國家語言作品，透過互動展覽與體驗活動，引導兒少認識生態、歷史、環境與多元文化。





今年並邀請法國擔任主題國，規劃法國館及多項文化交流活動，包括《Badass女英雄群像》特展，以及《小王子》法國出版80周年紀念展區，多位法國知名作家與插畫家也將來台與讀者交流，深化台法出版與文化合作。





表演節目方面，「Young Boom！劇場」將推出近20場演出，涵蓋動漫音樂會、兒童劇、歌仔戲、音樂劇、偶戲、舞蹈與漫才等類型，並邀請紙風車劇團、唐美雲歌仔戲團、國立臺灣交響樂團及高雄市管樂團等團隊演出。





影展部分則結合第十二屆台灣國際兒童影展，在喜樂時代影城規劃50場次放映活動，精選超過百部國際兒少影片，並增設青少年主題單元，探討成長、自我認同及人際關係等議題。





文化部表示，自6月至9月將陸續舉辦超過30場暖身活動。書展門票100元可全額折抵現場消費，18歲以下、青年持文化幣及符合條件民眾可免費入場，盼吸引全國親子及青年族群於中秋及教師節連假期間走訪高雄，共享閱讀、戲劇與電影交織的藝文饗宴。

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