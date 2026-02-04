未來世界的地心動物園／陳慧文

陳慧文

在未來世界，科學家們發現地球中心是一個廣大的空間，其中生活著無數奇妙的動物。在科學家和生物學家的研究下，將部分區域打造為「地心動物園」，讓地球上的人類能到地心去觀賞。

有一天，快樂國小的老師帶著二十五個小朋友進行校外教學，到地心動物園參觀。他們坐上那時最先進、快速、堅固又安全的交通車，經過漫長的地底通道，來到了地心動物園。

未來世界幾乎每個人都戴著一種多功能眼鏡，叫做「眼機」，類似現在的手機，兼有聯絡、查詢、付款、拍照、遊戲等功能。快樂國小的老師帶小朋友們用眼機驗票進入動物園，再用眼機拍了幾張團體照後，愉快地說：「現在分組行動！每組至少選一種動物詳細觀察，回程時要分組報告，分享你們的發現。」

小朋友們被分為五人一組，並選出組長，分組前往各區參觀。可是第五組卻留在休息區，玩著眼機中的網路遊戲，完全不理會其他同學都已經去參觀了。

第一組來到沙地狐區，看到一群毛色閃亮的小狐在沙地間挖坑、奔跑、鑽來鑽去，彷彿在玩捉迷藏。「牠們好靈活啊！」組長高興地說：「我們記錄下來，報告時可以說牠們的生活就像一場永不停止的遊戲！」

第二組在長毛象區停下，看到幾頭龐大的長毛象正隨著園區播放的音樂搖晃耳朵和尾巴，長鼻子還隨著節奏敲擊地面。「快拍下來！」組長驚喜地說：「真希望我也能像牠們一樣，學會享受生活中的小樂趣！」

第三組注意到一群稀有的熊，牠們只吃一種特殊樹葉，而這種樹在地心世界很稀少。幾位保育員正在為熊做健康檢查，另外幾位則忙碌地在灌溉樹苗。「他們真的很了不起，不但要照顧動物、還要栽培樹木！」組長感嘆道：「我們回去一定要報告保育員的貢獻。」

第四組則搭乘遊園車前往野生猛獸區，野獸們銳利的牙齒閃閃發光，巨大的身軀令人敬畏。「還好我們坐在安全的遊園車上觀賞。」組長讚嘆地說：「園方這樣安排，既保護了遊客，也尊重了動物的自由。」

快樂的一天很快就過去了，到了下午的集合時間，他們清點人數後，坐上交通車，回程路上，老師要小朋們分組報告。第一組述說沙地狐的活力無限，第二組描述長毛象的自得其樂，第三組感佩保育員的認真盡職，第四組則說明野生猛獸區的精心設計。每一組的報告都生動精彩，體悟深刻，贏得掌聲連連。

輪到第五組時，組員們卻面露慚色，無話可說；組長低下頭，支支吾吾地說：「我們……我們只顧著玩眼機，什麼也沒看……」老師搖搖頭說：「你們在家也可以玩眼機，現在既然花了門票錢來地心動物園，卻什麼都沒看到、沒體驗到，豈不是白來了嗎？」這五個小朋友聽到其他組都看到、學到那麼多有趣的事物，心中也不禁懊悔；他們異口同聲地說：「下次校外教學，我一定要好好參觀，不再沉迷於網路遊戲了！」