即時中心／潘柏廷報導

行政院院會今（18）日提出對《國安法》等4法部分修正草案，就鼓吹戰爭言論者也將祭出行政裁罰，若犯法將重罰100萬，也讓外界好奇若藝人或中配未來宣揚武統、讚嘆對岸軍演是否也會開罰？對此，陸委會副主委暨發言人梁文傑下午則強調，這是要看當事人具體行為，然後再做認定。

陸委會今日下午4時召開例行記者會，並由梁文傑主持；記者提問，政院院會今天提出《國安法》修正草案，如果未來對中華民國鼓吹戰爭，最高可處100萬罰鍰，請問陸委會怎麼看這項修法，是否未來藝人或中配宣揚武統、讚嘆對岸軍演是否會開罰？

對此，梁文傑指出，捍衛中華民國是台灣絕大多數人的共識，而公民與政治權利國際公約第20條清楚規定，任何鼓吹戰爭宣傳應該以法律禁止，政府已經將公約正式採納，因此政府有義務制定法律，禁止這類的言行。

至於對於藝人或中配宣揚武統、讚嘆對岸軍演是否開罰，梁文傑則強調，沒辦法回答這種假設性問題，而是要看當事人具體行為，然後再做認定。

原文出處：快新聞／未來中配鼓吹武統重罰百萬？梁文傑表態了

