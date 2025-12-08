未來公婆不贊助買房 24歲女被催生傻眼：我哪有錢

一名女網友抱怨，自己24歲、月薪3萬多元，男友25歲、月薪也只有4.5萬元左右，兩人都有共識目前養不起小孩也買不起房，結果每次跟男友父母見面時都被催婚、催生，且有一次談到現實面的問題，男友父母也坦承不打算贊助他們買房，讓她疑惑說，這些長輩為什麼會覺得年輕人有能力結婚生子，引起討論。

一名女網友昨（7）日在Dcard表示，她目前24歲、月薪約3.5萬元、有70萬存款，男友25歲、月薪約4.5萬元、有150萬存款，兩人都無房、無車，平常靠機車代步，有共識若結婚、生小孩的話，生活品質一定會降到最低，因此暫時沒有規劃，但每次跟男友父母見面時，都會被催婚、催生。

廣告 廣告

原PO透露，她曾試探性的跟男友父母說，他們不打算生小孩，被對方以「男友是家中獨生子」為由反對，但談到現實面的問題，男友父母卻說房價太高，他們沒辦法贊助買房，只能把透天厝的3樓讓給他們住。

原PO說，她家裡就只有2個姊妹而已，以後也要負責照顧爸媽養老，只打算顧好自己、顧好爸媽，最多養隻小狗陪伴這一生就算圓滿了，就算男友爸媽願意贊助買房，若條件是必須生小孩，那她也不會答應，更何況什麼忙都不幫，「我又不是傻逼，為什麼要給自己找麻煩，長輩為何覺得我有能力結婚生子？」

其他網友則說「24歲有70萬存款、25歲有150萬存款，其實你們都很強欸」、「這些老人覺得生小孩只要能滿足溫飽就好，根本沒考慮到後面競爭上的問題」、「24歲還這麼年輕，可以慢慢選對象」、「我先生也是獨子，公婆寵到不行還很大方，直接幫買房還搶著帶小孩，讀書費用也都是他們出」、「自己的人生真的要想清楚，不要因為家人給壓力就生，以後怨言會很多」。

更多中時新聞網報導

TPBL》阿巴西帶傷照飆分 特攻扳倒戰神

經濟動物獸醫荒 衝擊食安

健保急性後期照護 延至6個月