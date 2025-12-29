未來到車站搭車一舉一動全被監控？ 陳世凱曝「AI監測異常行為」列入檢討報告：人力無法看完1950支監視器

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台北報導

本月19日在台北車站、中山站商圈爆發無差別隨機殺人案，造成兇嫌張文在內的4人喪命，社會上更掀起檢討聲浪，質疑台灣是科技大國，為何無法利用AI科技來及時發現異常行為。交通部長陳世凱今（29）日證實，已將運用AI科技分析人潮、人員異常動作，讓管理人員發覺異常並應變處理，這都已經列入檢討報告中；陳世凱也坦言，台北車站有多達1950支監視器，無法用人力去一一監看。

本月19日在台北車站、中山站商圈爆發無差別隨機殺人案，造成兇嫌張文在內的4人喪命，社會上更掀起檢討聲浪，質疑台灣是科技大國，為何無法利用AI科技來及時發現異常行為。（資料照）

陳世凱說明，在交通部各機關中，例如公路系統已經有導入AI來監測隧道、道路的異常；海港也有AI監測船舶異常行為，他也下令航港局未來要增加監測異常移動。陳世凱說，未來導入AI監測是針對人潮移動、人員異常動作，而避免拍攝臉孔，主要是讓管理人員發現異常來應處。

廣告 廣告

立委李昆澤則提醒基礎設施不足、權責不清等問題，都要正視；以台北車站為例，台北車站有多項交通系統，還有商場，包括4個軌道系統、地下街的系統、微風商場，有多達9套系統，包含、台鐵、高鐵、台北捷運、桃園機場捷運、台北地下街、站前地下街、中山地下街、誠品地下街以及微風廣場，然而監視器CCTV都是各自去維護、各自建置，系統參差不齊，在推動科技應用的時候，這種基礎建設的落差就會出現漏洞，這是必須要去正視的。

交通部今日亦說明，將強化6大類精進應變作為，提升整體緊急應變能力，包括評估科技工具輔助監控與預警，協助辨識異常行為或環境變化，提升即時示警與應處能力；精進突發事件通報流程，因應連假期間人潮集中情形，強化橫向及縱向通報，以利指揮應變；強化場站應變功能，強化第一時間掌握狀況及協調調度之能力；建立更具效率之通報模式，提升跨單位之即時聯繫效能；提升演練頻率並納入多元災害樣態，增進各單位對應變流程之熟悉度；就人潮密集之共構場站，檢討指揮協調與分工機制，促進整體應變運作之順暢。



更多FTNN新聞網報導

立委揭台北車站上次大規模防災演習已是2019年 陳世凱認了：頻率確實不夠、通報機制也不夠完善

張文隨機殺人釀4死！全台機場、火車站警力「荷槍實彈」戒備 陳世凱：確保所有旅客安全無虞

台日友好更進一步！東武鐵道「黃金列車」降臨北車東側廣場 陳世凱：請日方傳承經驗助台鐵蒸汽火車

