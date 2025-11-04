未來可望放高溫假！勞團建議：低溫假也要一併討論
生活中心／游舒婷報導
高溫假有譜！立法院交通委員會昨（3）日針對《氣象法》修正提案，將高溫納入災害性天氣，未來有望放高溫假，對此，有勞團就建議，低溫假也要一併列入討論。
因為全球暖化，氣溫越來越高，高溫天數也逐年增加，考慮到極端天氣，加上高溫已被聯合國示警「重大職業安全風險」，這次修法預計將高溫納入災害性天氣，未來氣象署發布的「高溫資訊」也將改稱「高溫特報」，相關單位可以依據這個資料，制定「高溫假」或相關出勤規範。
不過，交通部常務次長林國顯也說明，高溫假不一定會比照颱風假一樣全面停班停課，可能依時段、地區實施彈性休假，修法後各部會會有明確法源依據，後續再由看各單位的其他考量。
交通部指出，修正草案預計11月預告，2個月後報交通部審議。根據《聯合報》報導，台灣勞工陣線協會秘書長楊書瑋認為，除了高溫的熱危害，寒流影響也不容小覷，因此建議也將低溫假一併列入討論。
