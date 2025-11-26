「未來在監獄裡懺悔」雲云科技前董座刺殺同事震驚社會 家屬求償2785萬仍難原諒

雲云科技前董事長曾志新。馮茵攝

位於信義區的新創公司雲云科技（Cubo Ai）前董事長曾志新，因公司營運狀況不如預期以及理念不合等因素，今年3月在公司會議室刺殺公司技術長梁子凌，台北地檢署依殺人罪起訴曾男，台北地院國民法庭今（26日）召開準備庭，提訊已經關押8個月的曾男出庭，他當庭表達懊悔，懇請梁家人讓他在監獄裡盡力賠償、修復。梁家人則向曾志新提出民事求償2785萬元，並透過律師表明，從起訴至今都沒有原諒曾男，但願意接受修復性司法程序，看對方是否拿出誠意。

台北地院國民法官今日召開準備程序庭，法官問兩造是否願意接受修復式司法程序，曾志新表示，「我犯了很大錯誤，懊悔做過的事情 也會面對司法，我知道接下來也會在監獄裡持續懺悔很久時間，如果梁家人有機會讓我在監獄盡力賠償、修復我能做的事情，懇請梁父梁母讓我有機會能多做一點。」

梁男妻子則表示：「不知道怎樣回答原諒問題 我覺得除了傷痛外，從頭到尾只有看到媒體報導道歉，以及收到一封制式的存證信函，不知道具體狀況，我覺得我很難回答這個問題。」

梁男家屬律師指出，曾志新造成無法彌補傷害，告訴人不能接受，也不能原諒，「從起訴書看來，被告手段殘忍，也造成被害人當下的傷痛，沒有人可以體會被害人家屬的痛苦，希望透過這樣（修復性司法）程序，讓告訴人了解被告誠意所在。」

法院在準備庭結束後緊接著進行國民法官抽選程序，曾志新則還押至看守所。庭後梁男家屬律師受訪表示，「曾志新是有表達想道歉的意思，但家屬這邊起訴至今都沒有想要原諒他，畢竟它造成的是無法彌補的傷害，但法院預計會安排調解程序，能讓家屬接受道歉，並且還給社會平靜，就要看曾志新是否有提出真誠的道歉。」

回顧本案，曾志新與技術長梁子凌原為工作上的好夥伴，卻因公司發展問題發生齟齬，造成梁男鬱鬱寡歡，在網路上屢次發布負面貼文，曾男也因此產生傷害梁男的想法。

今年2月26日中午，曾男前往家具店購買刀具，並放置在雲云科技公司的辦公室櫃子內。3月7日，梁男在辦公室提出離職，曾男便邀請他與一名盧姓人資長在公司會議室會面，處理離職事宜。當日下午，曾男便將早就準備好的刀具藏在衣服內，前往會議室與兩人見面。

3人在討論是否刪除梁男網路上貼文之際，曾男突然掏出預藏好的廚師刀，往梁男背後頭部、頸部等位置猛刺9刀，緊接著刺向自己，兩人皆血流如注，現場滿地鮮血，畫面駭人，警消獲報將傷者送醫後，梁男因左上肺葉穿刺傷及多處肌肉損傷，導致大量出血，在案發當日下午5時13分許宣告不治。



