未來妻子突然躺在身邊！《逆時光戀人》狂吸310萬人次 網封「情侶和好神片」

人氣男星狄恩威約可、印尼影后希拉達拉艾沙在《逆時光戀人》（Dear Jo）中飾演跨越時空相戀的夫妻。原創娛樂提供

代表印尼角逐第98屆奧斯卡最佳國際電影的《逆時光戀人》（Dear Jo），在印尼上映後狂掃當地票房，不僅在短短10日突破百萬觀影人次，迄今更累積超過310萬人次，成為今年印尼最具現象級人氣的愛情電影。該片更風光入圍印尼最高榮譽Citra Awards 8項大獎，最終奪下最佳女主角、最佳導演等四項大獎。

《逆時光戀人》改編自新銳導演楊迪勞倫斯（Gyana Dirgantara）2017年大受歡迎的同名網路影集。電影找來原影集男主角狄恩・威約可（Dion Wiyoko）回歸主演，女主角則由影歌雙棲、實力人氣兼具的印尼影后希拉．達拉．艾沙（Sheila Dara Aisha）擔任。

希拉在片中飾演優雅迷人、意志堅定的索蕾，並為演出特別學習克羅埃西亞語，力求呈現更細膩、逼真的表演。她坦言：「一直很崇拜原劇中的索蕾一角，因此接下這個角色時既感到焦慮也十分自豪。」為了與影集作出區隔，她在電影中展現索蕾外向熱情的一面、呈現多層次演技，不僅成功奪下影后，更被讚為生涯最具突破性的表演。

《逆時光戀人》由人氣影集升級電影版，斥資跨海拍攝在北極圈取景，散發流浪氛圍。原創娛樂提供

導演自爆籌資艱難 跨海芬蘭、克羅埃西亞拍絕美極地景致

電影將場景搬至芬蘭、克羅埃西亞，跨海拍攝絕美極地景致與復古小鎮風光，使故事散發出獨特的流浪氛圍。導演楊迪勞倫斯笑著回顧籌備過程：「當初寫劇本的時候，以為這些外國的場景會被製片砍掉：你怎麼敢？開頭要讓主角站在北極破冰船上？不可能！」

他坦言這次是一次極具挑戰性的跨歐亞攝製計畫，為了籌資，他對投資者保證：「我的上一部電影是小成本製作的黑白文藝電影，在印尼獲得65萬觀影人次，這次一定更高，因為我們要拍彩色的囉！」

導演表示，很幸運獲得克羅埃西亞相關單位的高度支持，希望能透過這部作品，為印尼本土的愛情類型影視「注入一股新鮮空氣」，並向國際觀眾展現印尼電影的全新面貌。

網友封「情侶和好神片」！IMDb罕見獲8.5高分掀二、三刷風潮

《逆時光戀人》結合時光旅行探討愛情中的永恆，不僅創下當地的票房紀錄，也強勢登上社群熱門趨勢，許多觀眾分享「哭到妝花」、「看完更懂得珍惜彼此」，討論熱度讓電影意外被網友封為「情侶和好神片」，掀起二刷、三刷風潮。催淚動人的輪迴系戀曲也席捲亞洲、北美與澳洲等地，在IMDb獲得罕見的8.5高分。

電影講述一名旅居克羅埃西亞的自由攝影師喬納森，某天醒來卻發現床畔躺著一名神秘女子，宣稱自己是來自未來的妻子。喬納森在震驚與疑惑中漸漸接受了索蕾的存在，更得知了關於自身命運的警訊，兩人就此展開時空纏繞的奇特日常，愛戀於過去、現在、未來！電影《逆時光戀人》將於2026年1月9日在台上映。



