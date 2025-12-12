未來客機很科幻，空巴執行長：可能會跟 B-2 匿蹤轟炸機類似

未來的民航客機，外型可能更像你小時候摺的三角形紙飛機，或是著名的 B-2 幽靈隱形轟炸機。

Airbus（空中巴士）執行長佛瑞（Guillaume Faury）近日接受德國《圖片報》（Bild）採訪時透露願景，在未來 30 至 40 年內，飛機製造商可能會放棄傳統的「管狀機身加機翼」布局，轉而採用「翼身融合」（Blended-Wing Body，BWB）設計，這意味著機身與機翼融為一體，乘客將坐在巨大的機翼內部飛行。

BWB 設計：效率與體驗的雙面刃

所謂的「翼身融合」設計，核心在於將升力分布於整個機身，而非僅靠兩側機翼，佛瑞指出，這種設計能大幅提升載重能力與燃油效率，特別適合寬體客機，然而這項技術革新也伴隨著顯著的妥協。

廣告 廣告

最直接的改變是窗戶的消失，由於客艙被包覆在機體深處，傳統的兩側窗戶將不復存在，佛瑞坦言，這可能導致部分乘客感到幽閉恐懼或失去方向感。

此外，緊急疏散也將面臨新挑戰，機組人員無法直接觀察外部情況，且位於客艙中心的乘客距離出口將比現有飛機更遠。

Airbus 的 ZEROe 計畫與延遲

Airbus 早在 2017 年便開始探索 BWB 技術，並將其視為「ZEROe」零碳排放計畫的關鍵支柱，2019 年，該公司試飛了一款縮小版驗證機，數據顯示其燃油效率可提升約 20%，長遠來看，Airbus 甚至計劃讓這類飛機使用氫燃料而非傳統航空煤油。

不過，技術落地並非易事，受限於認證複雜性、全球氫能基礎設施不足，以及乘客對「無窗座位」的接受度存疑，Airbus 已將原定 2035 年的 ZEROe 時間表推遲了近十年。

B-2 的遺產與新創公司的逆襲

BWB 概念並非新鮮事，著名的 Northrop B-2 轟炸機早在 1989 年首飛，McDonnell Douglas 與 Boeing 也曾與 NASA 合作開發 X-48 系列驗證機，但在 2013 年終止，雖然目前尚未有全尺寸 BWB 客機獲得認證，但新創公司已嗅到商機，試圖打破波音與空巴的長期雙頭寡占（Duopoly）。

首先是位於聖地牙哥的 Natilus，這家新創公司正開發名為「Horizon」的窄體 BWB 客機，目標鎖定 Airbus A320 和 Boeing 737 市場，執行長 Aleksey Matyushev 宣稱，Horizon 能減少 25% 油耗並增加 40% 機艙空間。

為解決採光問題，Natilus 承諾雖然中間座位遠離窗戶，但將透過天窗與模擬照明技術來營造自然光感。

再來是位於加州長灘（Long Beach）的 JetZero，該公司主攻寬體市場，其「Z4」機型目標取代 Boeing 767 與 Airbus A330，承諾降低 50% 油耗，該公司已獲得聯合航空（United Airlines）青睞，後者計畫採購多達 200 架 Z4，並形容其寬敞的內裝將是「空中的客廳」。

隨著航空業對減碳與效率的追求日益迫切，BWB 設計或許不再是科幻電影的專利。這場由傳統巨頭與新創公司共同推動的「形狀革命」，正悄悄重塑我們未來的飛行方式。

Airbus CEO said the future of commercial aviation could be a B-2 bomber-like plane with a cabin in the wing

（首圖來源：Delta）