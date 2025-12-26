未來帳戶經費逾4千億 劉建國籲先審中央總預算

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者蘇榮泉／雲林報導】針對在野黨近日主張推動「台灣未來帳戶」政策，但同時杯葛115年度中央政府總預算，導致預算無法進入立法院審查，民進黨立法委員劉建國26日指出，任何重大社會政策都必須建立在穩健且可行的財政與預算基礎上，若缺乏完整規劃，只是對社會開出無法兌現的支票。

對於在野黨提出的「台灣未來帳戶」，劉建國指出，政策並非不能討論，但必須正視其龐大的財政負擔。（圖／記者蘇榮泉翻攝）

劉建國表示，在野黨所提出的「台灣未來帳戶」概念，其實源自他多年來推動的「兒童及少年未來教育與發展帳戶」制度。該制度以低收入戶、中低收入戶及長期安置的弱勢兒少為對象，由政府與家長採取一比一提撥方式，共同為孩子累積未來教育或就業、創業所需的發展資金。

他回顧，早在民國104年即提出相關政策構想，歷經與衛福部等行政機關長達38個月的溝通與預算盤點，並進行多面向影響評估，最終於107年5月完成立法程序，通過《兒童及少年未來教育與發展帳戶條例》。政策實施至今已逾8年，截至今年11月，累計3萬8,892名弱勢家庭孩子開戶，總存款金額超過32億元，成為協助弱勢兒少向上發展的重要制度。

對於在野黨提出的「台灣未來帳戶」，劉建國指出，政策並非不能討論，但必須正視其龐大的財政負擔。以2024年底全國約237萬名12歲以下兒童推估，初期啟動經費即需約1,185億元，未來12年間政府支出約2,844億元，合計至少4,030億元，且尚未計入未來新生兒人數，整體財政衝擊顯然需要更審慎評估。

劉建國也批評，在野黨一方面杯葛115年度中央政府總預算審查，另一方面又持續提出高額支出政策與補貼，同時修正《財政收支劃分法》卻拒絕與行政院溝通。他強調，若無法完成預算審查與財政制度的實質討論，再多政策口號終究難以落實，呼籲在野黨回到理性協商軌道，讓政策建立在負責任的財政基礎之上。

