未來帳戶遭疑違憲「藍白為何還要推？」學者解答：未來恐怕會越來越多

政治中心／黃依婷報導

藍白兩黨主席鄭麗文、黃國昌今（25）日共同宣布推出「台灣未來帳戶」，兒童出生即由政府開戶並投資五萬元，往後每年投入1萬元，直到12歲為止，並在18歲時可由兒少自行動用，被質疑有違憲之嫌。對此，加拿大約克大學副教授沈榮欽也解釋「為什麼他們要推違憲法案？」。

沈榮欽發文，記者會上藍白也知道違憲爭議，黃國昌為了護航，居然表示「任何法案立法後，法律需要人去執行，都會造成費用支出」。此舉讓沈榮欽不解，執行法案需要行政費用，居然可以被黃國昌用來等同於國會可以為增加支出之提案，身為法學博士竟然能夠鬼扯到這種程度，令人嘆為觀止。

廣告 廣告

沈榮欽提到，不止黃國昌，鄭麗文發言同樣莫名其妙「這個法案沒有立法權凌駕行政權的問題。在台灣從來沒有立法權凌駕行政權的問題，永遠只有行政凌駕立法權的問題」。沈榮欽也痛批，用這種政治語言護航違憲爭議，莫名其妙到了極點，「你知我知獨眼龍也知道，甚至連鄭麗文和黃國昌都知道，這樣的法案違憲，那麼為什麼他們還要在國會硬推？」。

沈榮欽也解答，原因很簡單，藍白中止年金改革讓年輕人付出代價後，他們的民調下降，藍白加起來的支持率還低於綠，應該怎麼應對？要增加藍白的支持度並不容易，但是拉下綠的支持率則簡單得多，如果政府以違憲為由拒絕，藍白就可以宣傳民進黨不重視年輕人。

沈榮欽表示，就算不能大幅增加藍白支持率，至少希望能夠大幅減少綠的支持率，洗刷年金案上不顧年輕人惡名，至於憲法與財政後果，並不在考慮之內，這當中只有政治算計，沒有台灣的未來；不幸的是，從普發一萬到台灣未來帳戶，只要藍白居國會多數，未來這樣的法案恐怕會越來越多。

更多三立新聞網報導

藍白推未來帳戶！他看傻「明年都沒錢了」：談啥未來？

諷鄭麗文「獅王變羊王」？林濁水：鬧跛速度史無前例

阿斯夫拉當選宏都拉斯總統！我涉外高層：台宏復交「可以期待」

柯文哲哭沒傭人「陳佩琪跪擦地板」！她看傻：心疼老婆為什麼不自己拖

