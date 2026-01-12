「未來帳戶」對少子女化有助益？石崇良：我看不出哪裡經濟實惠

衛福部長石崇良。游騰傑攝



藍白立委推出「台灣未來帳戶」，主張為每位12歲以下兒童存入5萬元，每年再存入1萬元至孩子12歲止，民眾黨立委陳昭姿直指，這比少子女化辦公室更省錢，衛福部長石崇良冷不防回擊，「說實在，我看不出哪裡經濟實惠」，對於少子女化有多少助益「我真的是有很大的問號」。

藍白立委提出「台灣未來帳戶」方案，草案擬訂由政府為每位12歲以下孩童帳戶先存5萬元，每年再存入1萬元至孩子12歲止，委託專業團隊經營並投資成長型ETF，等到18歲可提領。

陳昭姿今（12日）於立法院衛環委員會質詢指出，台灣出生人口連續下降，少子女化對策計畫7年編列約5千9百多億，但若照「台灣未來帳戶」方案，第1年投入5萬元，後來每年提撥1萬元到12歲就停止，18歲才能領，13年總支出僅約3,841億元，受益兒童高達370萬人。

陳昭姿表示，相比虛設、虛擬、虛假的少子女化辦公室，台灣未來帳戶更省錢，而這麼經濟實惠的政策，「你能夠不支持嗎？」石崇良回應，「說實在，我看不出哪裡經濟實惠，因為這都是要花這麼多錢，但對目標是少子女化能有多少助益，我真的是有很大的問號」。

石崇良指出，目前兒少未來教育與發展帳戶自106年推行以來，開戶數僅約3萬9千人，確實需要加強成效，但過去少子女化對策的8成預算，其實都用於0至6歲幼兒的國家一起養，直接補貼到家庭，沒有一毛錢拿來做行政，同時強調「兒少未來教育與發展帳戶確實要再檢討，也是近期要做的」。

