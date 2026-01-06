「未來帳戶」拚本周付委，34萬啟動金誰能領？運作比照勞退新制 一情況多拿20萬

台灣近年因高房價、通膨物價飛漲，越來越多人「不敢生」，少子化、高齡化問題越趨嚴峻，在野的國民黨與民眾黨去（2025）年聖誕節共同拋出「台灣未來帳戶」構想，明定由政府在新生兒帳戶存入5萬元，12歲以前每年存進1萬元，並投資追蹤台股大盤標的，且家長可加碼提撥。國民黨團今（6）日召開記者會宣布，預計今日在程序委員會排案後，力拚本周五（9日）院會付委審查，呼籲朝野立委不分黨派，共同支持達成共識，讓法案盡快三讀。

廣告 廣告

2026年地方選舉倒數，藍白合不合備受關注，2025年12月25日，國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌舉行記者會，宣布推出台灣未來帳戶（Taiwan Future Account）法案，以因應台灣少子女化問題。據藍白草擬的未來帳戶特別條例草案，適用對象為設籍台灣的0到12歲孩童，估約226萬人受惠，12歲以下孩童帳戶存入5萬元後，政府每年再存入1萬元，運作方式比照勞退新制個人帳戶，第一階段試辦13年，家長也可以進行提撥。

「未來帳戶」成年 才可啟用 估可累計近34萬元 ​

「未來世代發展帳戶特別條例」草案明定，帳戶所有權人為孩童本人，成年後提領可用於教育、創業、首次購屋自備款等，基金初始規模為1130億元，投資標的以台股大盤為主，不得限定特定產業、概念或開槓桿。黃國昌在會中指出，以家長未額外提撥來計算，孩子成年後，帳戶預計可累計至33.9萬元；若家長每年提撥1萬元，則可累積至56.1萬元；鄭麗文補充，這筆錢用於投資台股、台灣經濟，不會消失，作為孩子18歲後第一筆啟動資金，也能培養長期投資的理財觀念。

​國民黨團書記長羅智強今在臉書表示，2020年台灣死亡人數首度超過出生人數，未來帳戶讓國家以制度化方式支持育兒家庭，5萬元的啟動金加上成年前年存1萬，透過投資國內優質ETF讓資產穩定成長，讓年輕人能勇敢追夢、結婚生子，安心培育下一代，呼籲民進黨共同支持福國利民的重大法案。國民黨立委羅廷瑋則在記者會中強調，年輕人對未來缺乏安全感，薪資成長追不上生活成本，僅靠一次性補助或短期措施，無法真正讓年輕人放心，而「0到6歲國家養」不足因應現實生活負擔，因為7歲之後的教育與生活支出才是真正的家庭開銷。

更多風傳媒報導

