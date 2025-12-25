「未來帳戶」開辦1130億加每年260億 在野黨提少子化政見和賴政府1.25兆軍購對決

[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導

國民黨與民眾黨聯合共推「台灣未來帳戶TFA（TAIWAN FUTURE ACCOUNT ）」，仿效美國總統川普「川普帳戶」，由政府為新生兒與未滿12歲兒童設帳戶存入5萬元，每年再存1萬元到12歲為止；首年開辦預算約1130億元，後續每年約需260億元，以10年為期提出相關特別條例，要與賴清德政府提出1.25兆的軍購特別預算，以及明年度9495億元的國防預算，還有在2030年前要達到佔比GDP的5%目標對決意味明顯。

鄭麗文說，當政府總預算與國防預算逐年大幅攀升，台灣真正最重要、最嚴峻的國安危機就是少子化。當大家都在談如何強化台灣的防衛韌性之際，殊不知國安問題是立體的、複雜且全面的，而非單一、片面的。因此，台灣真正要維持、強化國家安全與防衛韌性，必須在經濟、能源、軍事、政治、外交上，甚至最嚴峻的少子化問題上，全面因應。她認為，動搖國本的少子化如何能真正提出解方？面對問題、解決問題，要把台灣的經濟力量真正投資在孩子與台灣的未來身上。

賴清德政府編列2026年度中央政府總預算歲出高達3兆350億元，其中國防預算達9495億元，佔GDP的3.32%，創歷史新高，也比上一年增加1768億元。同時賴清德總統也宣布提出達1.25兆元的軍事採購特別預算。賴清德也明確宣示，未來的戰略目標是將國防預算進一步提升，在 2030 年之前要達到 GDP 的 5%。

鄭麗文表示，經估算，開辦首年預算為 1130 億，後續每年大約 260 億左右。以新生兒 12 萬人估算（未來可能稍小），以 10 年為期提出相關特別條例，進行滾動式檢討。在財源方面，也做合理的規劃。未來孩子 18 歲時，帳戶的資金足以支應高等教育所需的經費。她強調，此政策就是投資孩子的未來，讓每個孩子 18 歲時不會輸在起跑線上，能主動、獨立地進行人生安排。這筆錢不是給父母的，是給台灣未來的主人翁。

鄭麗文強調，兩黨共同提出的「台灣未來帳戶」，是非常開創性的思維。一開始成立時，從零歲起每個人有 5 萬元，第一筆大約會有 1000 多億的規模。每個孩子零歲 5 萬塊，接下來每年到 12 歲提供 1 萬元。這筆錢不是馬上發到手裡，甚至不是給父母花掉，而是存在孩子的「未來帳戶」中，到 18 歲以後才可以動用。她並指出，這筆錢投資於台灣股市，並不會消費或消失掉，而是投資於台灣經濟。她指出，雖然每年相關預算編列於未來帳戶中，但其實是投入台灣股市、投資台灣經濟。

鄭麗文指出，他們也要求基金年度管理費率不得超過0.1%，因為基金規模龐大且選股策略單純，不需費太多功夫，設定低管理費是為了避免相關廠商獲取不當利益。她提及，未來將成立「台灣未來帳戶基金管理委員會及監理會」，進行獨立監管。此外，家長也可以個別在帳戶中為孩子投資，也設置相關抵稅的鼓勵政策；企業也可以為員工子女存入，同樣會有抵稅誘因及 ESG 指標加分等政策工具設計。

鄭麗文表示，看到川普大而美法案「川普帳戶」的新創，讓她認為，政府若要用大筆的資金投資美國，美國孩子有的，台灣孩子也不能少，這是非常好的創意。她指出，早在 2015 年，英國已經有類似投資未來公民的相關法案《未來世代福祉法》（Well-being of Future Generations Act）；此外，新加坡、以色列等國家也都思考過類似的政策。

對於完整的政策規劃與條文版本，鄭表示，兩黨智庫、主席及幕僚皆已深度討論；她與國民黨不分區立委討論時，大家集思廣益，都非常期待。目前條例草案已經擬定，接下來兩黨黨團會進行更專業、完整的討論。未來將由兩黨在立法院積極推動，召開公聽會、集思廣益。

鄭麗文說，在政局動盪不安、朝野對立的時刻，台灣有非常多重大問題等著政府解決。她非常憂心時間不站在台灣這邊，這些重大國安問題若不能理性面對並提出對策與作法，將會遺留給孩子龐大的債務，不只是金錢債務而已，所以相關的重大政策已刻不容緩。她呼應黃國昌主席，希望這項政策是沒有顏色、不分黨派的，是為台灣共同未來思考的大方針。更希望政府也能積極參與，不要「為反對而反對」，不要像過去一年多，因為是在野黨提出的，就尖酸刻薄、處處刁難抵制；她呼籲賴清德總統與卓榮泰院長，不要因為是在野黨提的就不副署、不執行。國家機器不能空轉。未來兩黨也會繼續推動更多福國利民的國家政策。



