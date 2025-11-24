未來幾天或升高軍事行動…FAA示警 6航空暫停飛委內瑞拉航班
國際間憂心美國對委內瑞拉升級行動之際，聯邦航空管理局(FAA)21日針對委國發布航空警示，指班機飛越委國時可能面臨「潛在危險情勢」，22日至少已有6家航空公司取消往返委國航班。與此同時，路透引述4名美國官員稱，美國預計在未來幾天啟動對委內瑞拉行動的新階段。
委內瑞拉航空公司協會(ALAV)主席德羅多沙(Marisela de Loaiza)說，巴西的高爾航空(Gol)、哥倫比亞的哥倫比亞航空、「千里達及托巴哥共和國」的加勒比海航空、智利的南美航空、西班牙的伊比利亞航空及葡萄牙的TAP葡萄牙航空皆已停止委內瑞拉航班。她未具體說明停飛將維持多久。
美國福特號航艦打擊群16日抵達加勒比海，與7艘其他軍艦、一艘核潛艦及數十架F-35戰機會合。FAA警告在委內瑞拉領空飛行的民用飛機，由於美國在該區域大規模集結兵力，當地存在「軍事活動升高」的危險。
FAA表示，委內瑞拉境內或周邊安全情勢惡化及軍事活動升高，此區飛機應提高警覺，「這些威脅可能會對所有高度的飛機構成潛在風險，包括在飛越期間、航班的到場與離場階段，機場與地面上飛機也可能受波及」。
TAP葡萄牙航空已向路透證實，取消表定22和25日從委內瑞拉卡拉卡斯起飛的航班，該決定是依照美國航空主管機構發布的資訊，即並不保證委內瑞拉空域安全條件。伊比利亞航空說，24日起將取消飛往卡拉卡斯的航班直到另行通知，會評估情況來決定何時復飛。
哥倫比亞民航局聲明，卡拉卡斯附近邁格狄亞機場所在地區由於安全條件惡化和區域軍事活動增加，飛航存在潛在風險。巴拿馬航空、西班牙歐羅巴航空和Plus Ultra航空、 土耳其航空、委內瑞拉萊索托航空仍維持營運。此外，根據航班追蹤網站「Flightradar24」，南美航空原定23日飛往哥倫比亞首都波哥大的航班也取消。
