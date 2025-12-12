未來房子將不適合投資？ 專家3點分析：時代不一樣了
房地產的黃金年代已經結束了？房地產部落客「阿宅-雙碩士地產顧問」發文分享，隨著時代的演變，房地產的投資功能已被各類新興金融商品取代，「比起買房，年輕人更願意去買股！」
阿宅說明，根據《Axios》報導指出，美國的年輕人紛紛放棄買房，轉而投資股市，自2010年來，散戶交易活動翻倍，約佔每日股市總交易量的四分之一；目前則約三分之一的25歲美國年輕人擁有投資帳戶，大幅高於十年前的六分之一，越來越多的美國年輕人，透過投資股市來規劃退休生活，同時延後購屋計畫。
而《彭博社》報導中也提到，韓國年輕人的趨勢也更喜歡投資股市，大量新散戶投資者的湧入推動韓國綜合股價指數（KOSPI）今年上漲了68%，成為全球最大市場表現最佳的指數，韓國人創紀錄的股市湧入，標誌著該國財富結構發生了顯著變化，同時也為政策制定者敲響了警鐘，在政府努力控制首爾失控的房地產市場之際，年輕的韓國人卻放棄了購房，轉而投資股票。
阿宅表示，綜合上述新聞報導，可以知道世界各國年輕人都紛紛的轉向股市，而不是買房，而這並非巧合，而是整體金融環境演變的必然。其中原因有三個，第一是「買房門檻過高」，年輕人買不起房，是世界各國普遍的現象，把錢拿去投資頂尖公司股票，就顯得更有效益。
阿宅分享，今年已經不只一個原本投資股票、但計畫買房的朋友，跟他炫耀自己的好運，這些人原本都想要把股票賣出，拿來當買房頭期款，但因央行管制暫緩買房，沒想到今年股市大漲，沒賣股票反而多賺了一桶金，為自己創造更大財富。
阿宅指出，第二個原因，是各類創新的金融商品，大幅降低了「投資風險」，許多人認為，投資股票風險太高，但仔細觀察這些發言者，都是較為年長的一代，他們對金融知識還停留在過去，對目前新推的金融商品一無所悉，更遑論參與，而現在的投資市場已經不是像以前，只有簡單的股票、債券、房地產等幾種商品可以選擇，但現在已經有許多的金融創新商品，讓投資人有更多投資選擇，不僅可以穩定獲利，更降低了整體風險。
阿宅直言，就算擔心投資個股風險過大，只要投資0050或006208等市值型ETF，買下一籃子的優質公司股票，也降低單獨公司的營運投資風險；就算認為台灣整體的股市風險過大，也可以透過ETF等金融商品進行全球避險，投資其他國家的股市作為整體資產配置。相反的，如果還在投資房地產，相當於是把所有身家，全部押注在單一國家、單一區域，及幾台無人機就可以讓它徹底消失的鋼筋混凝土堆上，「買房投資風險有比較低嗎？」
最後，阿宅說明，第三個原因是投資房地產實在是太累了，房地產作為投資產品，本身就是一個勞力密集、毫無效率的投資方式；買房前，下班或假日要東奔西跑犧牲個人時間看屋，要跟房仲、屋主、代書、銀行業務、工班設計師等一堆人裝熟打交道，想賣房實現獲利，過程要配合一堆陌生買方來看房，對自己的裝潢指指點點，更慘的是，現在房市進入冷凍，如果不願意對買方讓利，就只能放著，不知道何時才能拿的到錢；相反的，投資股票，只要開個證券戶，之後所有交易都用APP，隨便按二下，談笑之間，強虜灰飛煙滅，獲利2天之後就進銀行帳戶了。「投資房地產，到底是在瞎忙什麼？」
至於未來還可以買房嗎？阿宅強調，當然可以買，但就是買來自住。他說，因為有其他更有效率的金融商品可以選擇，年輕人的投資偏好已經慢慢轉向，未來房地產的投資需求，將會大幅減少，「而當房地產只剩下居住功能，投資人數減少，自然也不會像過去一樣，有那麼大的炒作空間，房地產的黃金年代，自然也過去了。」
羨慕同學都等繼承！ 她怨「台北東區房」被父母敗掉：失落感很重
