未來房子恐賣不掉？他點名「中古老屋將成最大苦主」主要原因曝光

房市買氣降溫，買了賣不掉的焦慮也悄悄蔓延。近日一名網友直言，自己觀察市場後愈看愈不妙，忍不住問：「未來很多房子是不是根本賣不掉？」並點出幾大原因，引發熱烈討論。

房市買氣降溫，買了賣不掉的焦慮也悄悄蔓延（示意圖／unsplash）

原PO在Dcard上發文表示，目前房市信心明顯不在不動產身上，「光投資台股大盤，今年報酬率就贏房地產一大截」，讓許多潛在買家轉往股市。他認為，即便如此，六都蛋黃區或捷運宅依舊可保值，「就算買貴，至少脫手不會太難」，但其他區域就沒這種命了。

他進一步預測，未來30年內看好的反而是南部台南、高雄的科學園區周邊，「園區帶動工作機會，周邊若是有商圈或是重劃區會因為人的進駐而帶動商圈發展，有商圈就會帶動其他的就業機會」，房價自然不至於太悽慘。

不過話鋒一轉，原PO點名最危險的族群，「沒有都更機會的老舊大樓、老透天，應該都會超難賣。」他指出，園區的年輕工程師根本不會想買幾十年的老房子，就算地點近，也未必有人接手。

貼文曝光後，大批網友紛紛留言表示。「房價所得比，高得不行。大部分年輕人買不起 ，加上少子化日益嚴重，房子一直蓋到時候是要賣給誰」、「景氣不好大家不賺錢，中產越過越辛苦，除了半導體賺外資金流能撐房價，但當這些工程師開始覺得買美股，買比特幣比較賺後，還有什麼能撐呢」、「第一線的台北房仲，連自己都在想雙北的老公寓，又是在巷子裡賣2-3千萬，到底現在還有誰會買～還有快50年的電梯大樓，戶數又多，要怎麼都更……」



