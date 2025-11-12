普發1萬入帳訊息驚見「4個字」 民眾黨嗆綠營：收割政績多用力

第一批普發現金1萬元入帳，從11日晚上到12日，許多民眾陸續領到，然而，有不少人發現，入帳交易的標註欄上，出現「全民+1 政府相挺」、「行政院發」字樣，民進黨社群更是宣傳「現金1萬元是行政院發的」。對此，民眾黨批判，「想當初民進黨反對這件事反到驚天動地，現在是當全民都失憶？」

民眾黨今日在臉書發文指出，2024年台灣稅收超徵5283億，創下歷史新高；當在野黨提出「普發1萬、還稅於民」，民進黨可是鋪天蓋地的抹黑、造謠，一點都不挺；但大罷免大失敗後，過去反對有多大聲，現在搶收割政績就有多用力。

廣告 廣告

民眾黨列舉過去綠營幾位大咖的發言：總統賴清德說，普發1萬元「買菜就沒了」；行政院長卓榮泰表示，普發1萬元「只能買遙控飛機」，並指出普發現金不僅違憲，政府還要舉債，讓他感到「天人交戰」；民進黨團總召柯建銘說，普發現金是「賣台行為」、「藍白買票必遭人民唾棄」；民進黨立委吳思瑤說，普發現金是「中共認知作戰介入罷免」；民進黨立委沈伯洋則提到，「普發現金是共產黨的招，先窮台，再統一 」、「台灣在笑聲中被拍賣！」

民眾黨指出，還有一大堆綠營民代高舉標語「一個月內發現金，全民受惠真暖心」，甚至在服務處高掛紅布條，開起普發現金便民服務站，前後雙標的變臉速度之快，簡直堪比F1賽車等級，真是「只要我不尷尬，尷尬的就是別人。」

民眾黨表示，當賴清德出席工業節慶祝大會，說「仍有50%民眾每月薪資低於平均，沒感受到總體經濟不錯」，拜託產業「幫員工加薪」時，也請摸著良心想想近期直線飆升的無薪假人數、不知要「暫」到何時的暫時性關稅、以及上任至今恐怕3天3夜都講不完的執政雙標。當執政者「只剩收割」，哪還記得「照顧民生」。

更多風傳媒報導

