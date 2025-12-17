未來新藥研發成果亮眼！榮獲第22屆國家新創獎肯定

圖▲未來新藥勇奪第22屆「國家新創獎」殊榮，強調 「未來新藥，健康新鑰」，不僅是未來新藥的品牌精神，更將體現以創新科技守護大眾健康的使命。

【記者張嘉誠／綜合報導】

第22屆國家新創獎於12月17日舉辦頒獎典禮，未來新藥以突破性的醫藥研發成果，榮獲本屆「國家新創獎」殊榮，展現該公司在生技醫藥領域的卓越創新實力。未來新藥致力於研發可持續改善健康狀態的藥品。公司自建 Future-AI人工智能選藥平台，進行藥物篩選及研發，並已在臨床前試驗中獲得驗證。

未來新藥憑藉其FPT-003血管性失智症研發成果，榮獲本屆「國家新創獎」初創企業獎。據了解，血管性失智症（VaD）約佔全球失智症患者的30%，為失智的第二大高風險族群，長期以來缺乏明確治療方案。根據實驗數據，FPT-003有望將記憶功能顯著提升。面對全球數億失智症患者，該項創新研發為未來治療帶來全新曙光。

廣告 廣告

圖▲未來新藥憑藉突破性的醫藥研發成果，榮獲第22屆「國家新創獎」，由未來新藥創辦人招名威博士（右）代表領獎。

未來新藥創辦人招名威博士表示：「未來新藥，健康新鑰」不僅是未來新藥的品牌精神，更體現公司以創新科技守護大眾健康的使命。此次榮獲國家新創獎，正是對公司長期投入新藥研發、堅持品質、推動台灣新藥產業發展的最佳肯定。

此外，未來新藥團隊致力於透過創新的AI藥物開發平台與奈米醫學技術，運用 AI 加速新藥研發，快速完成臨床試驗，開發高效、安全且精準的新型療法。

未來新藥創辦人招名威博士強調：「獲得國家新創獎，是對未來新藥長期投入失智症新藥研發的肯定。我們相信，新藥開發不只是技術突破，更是對患者與其家庭的長期承諾。未來新藥將持續以 AI 與毒理學為核心，加速安全、有效的新藥走向臨床。這份榮耀屬於所有持續投入研發的團隊，以及支持產官學研合作的夥伴」。

圖▲未來新藥創辦人招名威博士表示，此次榮獲國家新創獎，正是對公司長期投入新藥研發、堅持品質、推動台灣新藥產業發展的最佳肯定。

國家新創獎由國家級專業評審團隊遴選，國家新創獎創立至今已邁入第 22屆，宗旨在表彰並推動具創新研發成果的企業、學研單位、臨床團隊與新創公司。透過獎項機制，鼓勵研發成果走向產業化、商業化與國際化，同時提供相關資源協助團隊成長，致力成為帶動我國生技醫療與健康產業創新的重要力量。

此次未來新藥研發成果獲得「新創企業」生技製藥與精準醫療類的「國家新創獎」，深受政府與各業界的重視與肯定，期盼持續深化研發能量，攜手產官學界共同推動台灣生技醫藥產業升級，為全球醫療健康貢獻更多創新價值。