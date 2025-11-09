未來是屬於 ROBOT PHONE 的，榮耀 CEO：明年手機自己會動
文章來源：Qooah.com
之前 HONOR 終端股份有限公司的機器人手機 Robot Phone 已經向大眾初步亮相，HONOR 表示這款手機會定義為下一代終端新物種，Robot Phone 不僅是一部擁有AI的普通手機，而是一部移動端夥伴和專業攝影機。HONOR Robot Phone 的大模型 YOYO 將能夠擁有情感感知能力，成為用戶的個人管家和創意、靈感夥伴，將能夠對於用戶進行主動關懷，搭配相關算法進行內容推薦，並進行全場景生態裝置的調配。
HONOR 首次將 AI 的智腦、機器人的行動力以及專業影像能力進行深度結合，Robot Phone 配備了可隱藏的機械臂雲台，機械臂雲台支援一鍵展開，讓手機像機器人一樣動起來，還能夠支援全自動構圖、目標跟隨和超強防震。
近期，HONOR 終端股份有限公司 CEO 李健在世界互聯網大會烏鎮峰會上稱，HONOR 將會在明天發佈機器人手機 Robot Phone（將AI手機、智能機器人與專業攝影結合為一體）。HONOR 表示已於2025年3月啓動了阿爾法戰略，公司計劃分三步去打造 AI 終端生態，將會在五年投入 100億美元去實現相關戰略目標。
