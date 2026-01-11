未來會換房！ 他問「大坪數老屋、10坪新房」怎麼選 網點關鍵：新舊不重要

[FTNN新聞網]實習記者陳予芊／綜合報導

房價居高不下，在預算有限的情況下，許多人在買房時往往得在坪數、新舊與預算之間反覆權衡，而其中究竟該選擇大坪數老屋，還是小坪數新成屋，成了不少人心中的難題。近日，有網友發文表示，自己好不容易存到一筆積蓄準備買房，卻在這兩個選項之間陷入選擇困難，因此想詢問網友們的看法。

有網友提問「買房傾向20年老房大坪數還是新成屋」（示意圖／Unsplash）

一名網友日前在PTT上以「買房傾向20年老房大坪數還是新成屋」為題發文指出，自己目前看中一間屋齡約20年的中古屋，雖然屋況較舊，但室內空間相對寬敞，反觀市面上的新成屋，多半只有10坪出頭，讓他相當擔心實際居住起來是否會感到壓迫。

廣告 廣告

原PO也提到，現今房價本就不低，買房之後還得再投入一筆裝潢費用，無論選新屋或老屋都無法避免這筆開銷。他也坦言，雖然未來一定會再換房，但在現階段自住需求下，究竟該優先選擇空間大的老屋，還是屋齡新的小宅，讓他相當猶豫，因此好奇詢問網友的意見。

貼文曝光後，留言區討論熱烈，多數網友認為「空間大小」才是關鍵，推薦大坪數老屋，「房屋結構沒問題屋內要多新都可以啊，選大不選小，10幾坪真的會壓抑」、「我會選18年的，耐震法規改了，室內坪數大，隔間用泥磚牆也不是輕隔間那種12坪兩房明室暗廳，感覺住久會很壓抑」、「會想買大坪數」、「中古大坪數，很多問題可以靠翻修處理，至少住個20年都不是問題」。

不過，仍有少數人持不同看法，認為屋齡仍是重要考量，「20年中古住10年就差不多要換房了, 不然老房問題會愈來愈嚴重住不舒服」、「買新不買舊，除非地段超好」、「未來要換就新成屋，要買車位」、「奮鬥一輩子買別人住到老的老房真辛酸」、「奮鬥一輩子買別人住到老的老房真辛酸」。

更多FTNN新聞網報導

想在婚前先買房！她被朋友說「太瘋狂」 網曝關鍵勸：婚前買才好

同樣一坪80萬！他問「台北邊陲、新北精華區怎麼選」 網：首都價值不會變

「買不起房」還是想看新建案！他怕浪費仲介時間 網曝：反而幫到他

