未來有望週休三日？電商網紅點名2受惠產業

週休三日提案若通過可能受益旅遊、休閒產業。(示意圖) 圖：張良一/攝(資料照)

[Newtalk新聞] 「公共政策網路參與平台」近日有民眾提議要求推動「四日工作制、周休三日」的提案。至今已累積超過5700人附議，在10月7日正式跨過門檻，相關部會最晚需於12月7日前回應。電商網紅486對此曾表示放假放的多對旅遊業、休閒業是好的，但主要還是要看產業類別。

近日推動「四日工作制、週休三日」的提案，主張每週上班四天、放假三天，有助改善工作與生活平衡、提高幸福感。該提案自8月25日上線後迅速累積支持，至今已獲超過5700人附議，在10月7日正式跨過門檻，相關部會最晚需於12月7日前回應。提案者指出，英國、日本、冰島等國已有推行四日工作制的實驗案例，研究顯示長期並未造成產能下滑，反而有助提升員工心理健康、創造力與整體工作效率。不過，他也直言，台灣若推動，短期內恐面臨中小企業反彈、產能下降及薪資疑慮，但仍認為政策具長期價值。

對此，電商網紅「486先生」陳延昶曾分享看法。以2025年共34天國定假日為例，若採四天工作制，全年365天僅需工作約175天、休息190天；若再加上《勞基法》規定工作滿兩年的10天特休，實際工作天數將進一步減少。

486先生曾談到，「周休三日再加國定假日，一年才工作一百多天，那乾脆周休七日好了？」但強調是否適用仍應依產業別評估。他指出，「像我們電商你說週休三日，我是真的可以好好考慮，因為像我們在放假時，很多人就透過網路、手機買東西。」他坦言，電商產業在假期反而能刺激網路購物，旅遊、休閒業亦可能受益，但製造業則可能因人力減少而面臨產能衝擊。

