未來每單恐漲20元？Uber Eats發信預告「調整營運模式」 外送工會轟：又出招恐嚇

Uber Eats表示未來每單可能上漲20元成本。圖為外送員。資料照



立法院推動《外送專法》草案已初審通過，Uber Eats台灣總經理李佳穎今（12/19）日發信給全體用戶，表示若專法施行，平台或將面臨營運調整，並提醒用戶未來每單可能將上漲20元外送費。對此，全國外送產業工會批評，平台或將此舉是「出招恐嚇」，不但在信裡掩飾實情，還透過「疊單」進行系統化剝削。

李佳穎在信中強調，根據內部統計，疊單機制實際幫助消費者每單節省約20元外送費，並能有效減少外送員的行駛里程，對環保及節能也有貢獻。然而，專法的部分條文，尤其是對「疊單」定義的模糊性，可能讓這一效益消失。李表示，平台無法繼續依靠疊單來提高效率，並將因此調整營運模式，這可能對消費者、商家及外送員帶來負擔。

李佳穎在信中強調，面對即將來臨的專法，Uber Eats將積極配合調整，並已啟動內部準備工作，進行營運模式測試，並將在未來幾週進行意見徵集與測試；平台將持續關注各方利益，尋找最少衝擊的解決方案，並保證將以平台所有參與者的最大整體利益為最重要考量，為未來的發展做好準備。

全國外送產業工會稍早隨即對李佳穎的公開信發出聲明反駁，指控Uber Eats刻意隱瞞成本並轉嫁責任，以「科技」、「內部數據」與「效率」為名進行剝削，一而再再而三的威脅店家、司機與消費者來阻擋合理監管與勞動保障，這種做法絕不容忍。

工會指出，平台不僅承認疊單能降低成本，還暗示若專法禁止疊單，將取消該模式，揭露疊單實際上是剝削外送員與消費者的手段。工會直言，所謂「每單省20元」只是內部算術，消費者、店家與外送員都沒有實質受益，宣稱疊單替消費者「每單省20元」，但消費者下單時的外送費仍照收，對店家也抽取多份完整抽成，外送員則承擔更多等待與風險。

「20元在哪裡省？省給誰？」外送工會直言，若不是公開可檢驗的折扣或退費，只是平台「內部數字遊戲」，工會絕不接受這種以消費者名義掩護剝削的說法，且平台還將監管描繪成市場災難，「不是理性討論，而是以恐嚇策略阻止立法」，呼籲平台以透明與公平為前提，而非以事後包裝的平台優先決策「慣性惡招」，剝削外送員、犧牲服務品質。

