未來民代赴中要報備？藍委酸「抓到的共諜都在府院」 預言賴政府下一招

針對國民黨立委翁曉玲等人「赴中領旨」的爭議，行政院院會今（26日）將通過《兩岸人民關係條例》修法，對包含立委在內的民選公職人員進行納管，違法法赴中者可處200萬元以上、1000萬元以下罰鍰，建立審查許可制；國民黨立委牛煦庭很酸，目前抓到的共諜都是府院的官員，質疑民進黨政府限制民意代表的合理性。

牛煦庭在《千秋萬事》節目中表示，限制公務員赴中還在理解範圍內，但要納管立委等民意代表「就明顯越線」；牛煦庭以美國為例表示，美國會以某選區的代表稱呼國會議員，因為其背後是有民意的。對此牛煦庭強調，民意代表從來不只代表個人、而是其背後的民意，因此權利不該被限制。

「但抱歉，行政院通過只是院版法案，還是得送立法院審議」，牛煦庭反嗆，現在的民進黨就是在極限施壓在野，想透過貼紅標籤的方式激起民怨、以便永遠掌握權利。牛煦庭重申，如果抓到有民意代表出賣台灣「直接槍斃不要客氣」，但就目前為止的例子來看，確定是共諜的都是跟國會無關的政府官員，牛煦庭質疑，因為府院黨都是共諜就去限制民意代表，這樣並不合理。

另外牛煦庭也預言，待行政院院會的《兩岸人民關係條例》修法送到立法院後，民進黨一定會施壓在野排案，並拋出「否則就是親中」的主張，對此牛煦庭直言「在野就是不會排案」。

