未來癌症病人可在家化療！「非住院治療」增加 醫療險將全面檢討

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衛福部長石崇良今天（10）出席立院社福衛環委員會受訪表示，過去很多一定要住院才能治療，現在慢慢推向門診或居家執行，將積極和金管會討論保單理賠方式。（王家瑜攝）

過去許多治療需要住院，如今可在門診或居家執行，為此金管會今天（10）邀集保險業者，全面檢討醫療險理賠規則。衛福部長石崇良表示，現行居家或門診照護模式主要針對感染症患者，將積極和金管會討論保單理賠方式，並透露下一步將推動「在家癌症治療」，預計下半年實施。

據報導，金管會今天邀集保險業者開會，聚焦住院改門診、在宅急症照護等議題，全面檢討醫療險理賠規則。石崇良今天出席立院社福衛環委員會受訪表示，自己和金管會主委彭金隆經常交換意見，主要議題在於在於隨著醫療科技進步和醫療模式改變，過去很多一定要住院才能治療，現在慢慢推向門診或居家執行。

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石崇良說明，過去有些商業保險的醫療保單僅限住院才給付，我們也接到第一線醫院反映，他們向病人說明照護模式的時候，會考量到保險給付的問題而無法推動，所以我們積極和金管會討論，希望和保險業者溝通，是否可調整給付方式。

石崇良說，包括前年開始推的「在家住院」，把原本需要住院的感染症移到家裡面，減輕家人照顧負荷，以及去年開始推動「門診靜脈抗生素治療」，也是原本需要住院的改到門診。

他強調，如果保單本來就有涵蓋這類治療，不應該因照護模式改變而不給付，我們也會積極和金管會一起努力，預計今年底前就會開發因應新照顧模式的新型保單。

石崇良也透露，下一步希望推動「在家癌症治療」，希望今年下半年上路。比照國外做法，第一次化療在醫院做，裝好人工血管後，經醫師評估可考慮居家治療，避免受到病床限制，可按既定時程穩定治療，也避免住院而受到感染。

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