未來的內容趨勢 不再是「真人 vs AI」而是真人融合時代正式到來

蜜唯菈品牌大使 楊菓菓 Candice 。 圖/鷹傳媒提供

產業中心/綜合報導

在內容與視覺高度競爭的時代，品牌如何在成本、品質與長期經營之間取得平衡，正成為電商與個人品牌共同面對的課題。

長期以「剛剛好，就是最好的狀態」作為核心理念的保養品牌 米豆，近期便從產品研發哲學延伸至品牌內容策略，提出一個關鍵觀點少一點過度，多一點剛好，不只適用於配方，也同樣適用在視覺與內容溝通上。

米豆在產品研發上，向來不追求成分堆疊與浮誇訴求，而是專注於真正有感、可長期使用的配方結構。這樣的思維，也反映在品牌對內容產製的態度：不為追求短期聲量而犧牲質感，而是打造能夠長期累積、耐看且穩定的品牌內容。

在這樣的背景下 生成式 AI 技術的成熟，正好為品牌內容帶來新的解法。

隨著電商與品牌競爭日益激烈，「內容生產成本」逐漸成為企業經營中最容易被忽略、卻最具壓力的隱形門檻。過去，一組高品質視覺素材往往需要模特兒、攝影師、造型團隊與棚拍資源的高度配合，成本與時間皆難以掌控。

廣告 廣告

亞太BIO卓越品質獎 創辦人：小樂(右) 。 圖/鷹傳媒提供

如今，產業普遍認為，未來的內容趨勢已不再是「真人 vs AI」的對立，而是 AI × 真人肖像質感的融合時代 正式到來。

透過 AI 技術模擬真實人像的細節、表情與生活感，再結合專業後製與品牌視覺策略，品牌得以在不犧牲質感的前提下，大幅降低製作成本，並提升內容產出的穩定性與延展性。

在這波轉型浪潮中，雄鷹廣告 所推出的 AI 真人視覺解決方案，正逐漸成為電商品牌與內容創作者關注的新選項。

雄鷹廣告整合 AI 生成、人像視覺設計與專業後製流程，協助品牌打造「看起來像真的、實際能賣、而且能長期反覆使用」的內容素材。素材不再受限於檔期、天氣或拍攝成本，而能依行銷需求彈性產出，逐步累積成為品牌的長期內容資產。

值得注意的是，除了品牌端需求快速成長外，近期也觀察到越來越多網紅與 KOL 主動尋求與雄鷹廣告合作。在社群競爭高度激烈的環境下，創作者同樣面臨拍攝成本高、產出頻率不足與視覺風格難以穩定的問題，而 AI × 真人肖像結合專業後製的模式，正好補足這些痛點，也逐漸成為新一波內容合作趨勢。

台灣原創品牌：米豆Rice Bean。 圖/鷹傳媒提供

同時，雄鷹廣告也指出，近期合作洽詢已不僅限於電商品牌與內容創作者，包含演藝圈藝人與具公眾影響力的個人品牌經營者，也開始主動接洽。在曝光節奏不能停的壓力下，如何快速產出高質感視覺內容，同時維持一致的人像美感與品牌調性，已成為宣傳策略中的重要課題。

對此，長期擔任多家品牌幕後操盤手的雄鷹廣告執行長Eagle 哥 也提出他的觀察：「我們不能停止腳步去創新，而是要看到未來，改變現在。AI 不只是工具，而是一種重新定義內容效率與規模的方式。雄鷹廣告希望做的，不是跟風技術，而是帶領電商品牌業界，看見並走向下一個新趨勢。」

雄鷹廣告強調，AI 真人視覺解決方案並非取代真人拍攝，而是讓品牌與創作者能以更低的成本，擁有更多接近真人等級的視覺素材，將時間與資源真正投入在行銷策略、產品優化與品牌經營上。

透過訂閱制服務，企業與創作者每月僅需付訂閱費，即可持續取得可應用於社群、廣告投放、電商商品頁與品牌形象的視覺素材。內容不再只是一次性的行銷支出，而是能長期累積、反覆運用的品牌資產。

從米豆的「剛剛好」配方哲學，到雄鷹廣告的 AI 真人內容策略，兩者共同指向同一個方向內容，應該是真實、耐看、可長期經營的核心引擎，而不是品牌的負擔。

在追求速度、品質與規模並重的時代，內容製作正從高門檻專案，轉變為可長期運作的系統化工程。

找雄鷹廣告 把麻煩的事 交給看得見未來的團隊