未來藥局越來越厲害！不只買藥買輔具，還能做健康檢測、長照諮詢

全台藥局大聯盟正式啟動，未來去社區藥局不只買藥，還能做健康檢測、長照諮詢。

在健保制度變革與市場競爭加劇的雙重壓力下，社區藥局的轉型已成不可逆的趨勢。由「鄰近健康」主辦的「社區藥局轉型在地健康中心未來藍圖」論壇，邀請產官學界代表共同探討社區藥局，如何從傳統販售藥品、醫療器材的模式，跨越到更多元服務的新階段，藉由藥師的專業知識，解決社區民眾的健康問題。

活動由鄰近健康創辦人趙國鈞董事長揭露平台最新成果，並宣布攜手台北市、苗栗、基隆等多地藥師公會及相關協會，共同啟動產業轉型的新里程碑。

「鄰近健康」創辦人暨「中康生醫」董事長趙國鈞（圖左），積極整合全台社區藥局的資源，連接民眾的健康需求。

台北市藥師公會理事長尹岱智在專題演講中指出，社區藥局數量近年快速成長，三高族群更呈現年輕化，20多歲就出現高血脂已非少見。這使健保負擔節節上升，但同時也代表社區藥局在慢性病管理、保健品諮詢與健康服務上的龐大機會。

台北市藥師公會理事長尹岱智，鼓勵藥師把藥局做轉型，主動提供更貼近社區民眾健康的服務。

尹岱智強調，在長照3.0推動下，輔具補助與銀髮照護市場將成藥局新藍海，而未來智慧醫療器材需求的爆炸性成長，也將讓藥局成為民眾最便捷的「在地健康中心」。

鄰近健康則提出具體的轉型解方。趙國鈞表示，全台超過6,000家社區藥局各自奮戰，資源分散，因此平台透過APP整合藥局服務，從健康諮詢、輔具補助、居家安全評估到智慧檢測工具，為藥局提供數位化支援。此模式已成功協助聯盟藥局年增百萬營收，更獲得科技產業領袖投資，未來3年目標擴大至1,000家藥局，預計在2027年成為上市公司，對外公開募集資金，進入資本市場。

「微笑藥師藥局」創辦人廖偉呈藥師，以自身經驗分享藥局轉型後的改變。

「微笑藥師藥局」的藥師廖偉呈，也分享自己轉型的過程。像是新冠疫情期間，民眾排隊領口罩時，他請里長協助放置電扇、椅子，避免民眾中暑，冬天排隊時供應熱茶；假藥風波時，親自說明、解決民眾的恐慌，民眾信賴度提升，讓藥局每個月受理的處方箋從900張，增加到3,200張。

隨著社區健康需求提升，藥局已不只是買藥的地方，而是居民最常接觸的健康入口。透過藥局聯盟的資源整合與數位化工具，藥師能提供更專業、更即時的服務，民眾也能在家附近獲得更便利、可信賴的健康支持。這種合作模式讓藥局更強、服務更好，社區也因此受益，形成真正互惠的雙贏關係。



