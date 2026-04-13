未來裝修都要先申請？2026裝潢新制將上路 設計師：成本提高

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2026裝修新制即將上路，多項政策將在今年持續推動，最大的變動莫過於，未來只要符合法規範圍內的裝修，都要透過申請獲得許可，有設計師就分享，對於屋主而言，在決定裝修的第一步，並非討論風格，而是得先確認工程是否具備合法條件及申請可行性。

（示意圖／Pixabay）

2026年裝修制度將出現變化，未來只要符合法規範圍的裝修，都要去申請許可，如果沒拿到施工許可證，就不可以動工，《ETtoday新聞雲》報導，田田設計室內設計師褚世宇透露，像是貼壁紙、油漆、更換窗簾與一般地板鋪設等輕裝修無需申請，多數會涉及整體空間變動、天花板工程及水電系統調整等項目，都得申請裝修許可。

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褚世宇認為，未來新制度若上路，屋主要裝修前得先完成圖說設計及審查申請，通過後才能進入施工階段，對於屋主而言，在決定裝修的第一步，並非討論風格，而是得先確認工程是否具備合法條件及申請可行性。

褚世宇提到，審核時間及申請成本提高，整體裝修期無疑會被拉長，也讓更多民眾會傾向於尋找合法登記及專業資格的室內裝修公司，這也意味著，未來的裝修市場的競爭關鍵，將會整合設計、工程及法規的能力。

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