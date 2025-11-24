未來要當消防員！ 4歲病童圓夢 坐上警車消防車笑開懷

喜願協會攜手彰化縣府，為4歲白血病童榤寶完成搭乘警車、消防車的夢想。（彰化縣政府提供／葉靜美彰化傳真）

年僅4歲的榤寶在今年3月確診白血病後，他勇敢面對一連串的治療，前往看望他的喜願協會人員經常看到他獨自在病房內玩著各種玩具汽車，得知他從小就喜歡車子，於是與彰化縣政府攜手為他圓夢，今日他如願坐上自己最喜歡的警車與消防車，他開心的說，他以後想要當消防員。

榤寶從小就喜歡各種車款，住院期間常獨自玩著各種玩具汽車，因此當喜願協會人員詢問榤寶的願望是什麼時，榤寶馬上表示他想要搭乘各式各樣的車；喜願協會於是向縣府提出榤寶的願望，彰化縣政府立即啟動規畫結合警察局及消防局，安排警車及消防車，並由專人介紹車輛設備，讓榤寶體驗到警車及消防車的不同任務與專業。

喜願協會攜手彰化縣府，為4歲白血病童榤寶完成搭乘警車、消防車的夢想，縣長王惠美（揮手者）到場鼓勵他。（彰化縣政府提供／葉靜美彰化傳真）

圓夢活動今日在鹿鳴消防分隊舉辦，榤寶一圓搭乘警車與消防車的夢想，榤寶表示，謝謝大家的幫忙，坐到警車及消防車非常開心，以後他想要當消防員；縣長王惠美也到場鼓勵他，她說，相信愉快的心情加上良好的醫療，一定能讓榤寶身體恢復健康，快快樂樂長大。

王惠美表示，榤寶在今年3月確診白血病後，勇敢地面對一次次住院與治療，從未讓病痛奪走笑容，感謝喜願協會促成這次合作，讓榤寶如願搭上警車與消防車，這不僅是實現夢想，更是為了讓孩子感受到被關懷與重視，期盼在艱辛的治療道路上給予力量，為孩子與家人帶來光明的希望。

社會處表示，為幫助罹病兒童，有提供兒童及青少年醫療費用補助，希望透過協助醫療費用，表達縣府的關心，同時減輕家庭經濟壓力，讓照顧者能在照顧孩子的過程中獲得更多支持。

