《未來視界》台灣手語社群論壇 12/7登場

「在6個月大以前就開始接觸手語的那一群聾小朋友，他們對於詞彙的理解還有詞彙的表達，跟聾爸媽的聾小孩，是一樣的。」馬偕醫學大學聽語系助理教授陳怡君在議題演講中說明。

即使聽人父母仍是初學者，只要願意和自己的聾孩子比手語，這些孩子同樣有機會發展出良好的語言能力。

「《未來視界》台灣手語社群論壇」12月7號開跑，首場於台中舉行，邀請所有與會人員共同討論手語家庭、語言教育、手語翻譯制度、台灣手語的力量與多元舞台。

廣告 廣告

聾人陳怡靜會後分享「孩子出生的時候父母就應該教手語、發展手語的溝通能力，成長過程用手語吸收知識，再來學習口語。如果口語發展不好，還是可以用手語接收新知。如果等到一、兩歲之後才找老師來教孩子手語，即使老師很會教，在家裡父母不跟孩子比手語，效果也會大打折扣。如果真的希望孩子有語言的刺激學習，就要從家庭內來開始。」

語言發展必須從家庭開始，臺灣手語的早期接觸與穩定的輸入對聾家庭的孩子非常重要，無論家中的聾人成員是父母或孩子，只有為孩子建立臺灣手語語言系統，才能深化家庭關係、創造更多社會連結。

國小至國中持續使用課堂手語翻譯的聾生李宥慶就是從小與聾父母大量手語互動的聾孩子「爸爸媽媽他們會用手語講故事繪本，講一些很有趣很好玩的事情。像是在學校裡面有發生什麼開心的事啊，或者是有什麼故事、有什麼比較難的，我都會跟他們講。」

美國德州拉瑪大學聾教育博士顧芳槐則強調「小孩子的手語能力，也會決定這個手語翻譯員能不能進來。」

父母的選擇，會決定孩子能不能接觸手語、何時開始接觸手語，以及能不能具備穩定的語言系統參與社會、追求自己理想的生活。

「在美國，他們有聾法官、有聾律師。為什麼會有？因為他前端的支持系統做得很完備。」手語翻譯員李振輝補充。



從手語家庭出發，無論是進入校園生活、接收法律資訊、投入藝文展演活動或迎接AI手語的新時代。落實跨世代共學的精神、尊重聾人的語言權，才能夠真正實踐手語家庭，打造多元文化友善的社會。

「《未來視界》台灣手語社群論壇」從台中出發，明年初將於高雄、花蓮、台北登場，透過5場論壇彙集聾社群對平權社會的期許，供文化部參照。