未來賓士、BMW滿街跑？美汽車關稅若降到0% 專家預測「5款熱門車」降價4成

​台美對等關稅已確定調降至15%，且不疊加稅率，台灣也成為全球首個取得美國232條款關稅優惠的國家，然而，美製車的關稅目前尚未公布。經貿辦總談判代表楊珍妮今（20）日表示，美方希望台灣實現全面市場開放，希望可以對齊鄰近東南亞國家全面市場開放，並參考過去我方與他國簽署自由貿易協定的開放程度。

行政院今（20）日召開「台美關稅談判說明記者會」，楊珍妮指出，美方要求全面市場開放，對齊鄰近國家、且需參考我國與他國FTA開放情形，但我方將秉持守護國家與產業利益、糧食安全及國防韌性等原則進行討論。針對降稅產品，我方主要考量因素包括：1、美國無產製或我國未自美進口；2、台美產業互補性，減讓關稅有助減少我進口成本；3、我國仰賴進口的產品，對美降稅只會替代他國進口產品；4、有助我消費者多元選擇、消費用途與市場定位與我國產有區隔性等。

至於美製車關稅是否調降，楊珍妮表示，汽車市場開放的降稅會在這一大塊裡面跟美方進行協商，未來文本都要整個送給立法院進行審議。

素有「不敗教主」稱號的陳重銘過去在臉書發文，貼出台灣銷售的10款美國進口車在關稅歸零後的預估價格。他指出，未來賓士車可望最低200萬元入手，也可能看到更多BMW上路。其中，包括Mercedes-Benz GLE SUV、Mercedes-Benz GLE Coupe、BMW X5、BMW X6、Toyota Sienna等5款車的降幅可望超過40%。

