未來赴美4名校留學將「免托福」 預計115學年度上路

教育部今（17）日宣布，啟動「EMI免試托福試辦計畫」，未來中山大學、成功大學、台灣大學及台灣師範大學等4所學校的學生，在台灣修習一定比例的全英語授課，也就是EMI課程後，將能夠申請至美國四所合作的大學攻讀學位，無需檢附托福成績，預計最快115學年度9月上路。

修習一定比例的全英語授課課程，未來即可免附托福成績，申請合作的美國大學。圖／台視新聞

教育部推動EMI免試托福試辦計畫，包含國內四所合作學校，中山大學、成功大學、台大、台師大，大學生未來只要在校修習一定比例的全英語授課課程，申請至合作的美國大學就學，包含亞利桑那州立大學、紐約大學、馬里蘭大學等，就能免附托福成績。台灣與美國這樣的合作計劃，成為非英語母語系國家的首例。

教育部預計，最快115學年度9月起，可讓學生免附托福成績，申請至美國合作的大學攻讀學位，但相關細節仍有待台美雙方進一步研擬。消息一出，宛如替有計畫出國的學生打了一劑強心針，盼未來能進一步推廣，減輕部分學生們的負擔。

