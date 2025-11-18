未來超商進駐央大！天花板掛滿鏡頭君 網驚：密集恐懼症發作

國立中央大學新開幕的無人便利商店「X-STORE 9」，因店內天花板裝設至少50支監視器而引發關注。一名美食部落客將店內情況拍成短片上傳後，迅速吸引1.3萬人按讚、千人留言，不少網友看了直呼「看了頭皮發麻,密集恐懼症發作」。

美食部落客「日嚐 」於17日在臉書粉專上傳一段短片，地點位於中央大學新開幕的無人商店內，畫面中可以看到，天花板裝有至少50支監視器，每個貨架前還裝有多角度監視器，一排甚至多達20支以上，店內幾乎沒有任何死角。

國立中央大學新開幕的無人便利商店，因店內天花板裝設至少50支監視器而引發關注。（圖／中央大學提供）

美食部落客表示，店內牆上有貼告示解釋，監視器適用於AI貨架即時商品管理，但看到這畫面仍讓她瞬間笑出來，直呼「真的多到不行」。短片曝光後吸引大量網友討論，不少人表示「整個密集恐懼症」、「看了頭皮發麻」。不過也有網友認為「做人正當，不偷不搶，有啥好怕」，對於監視器數量持不同看法。

7-ELEVEN為進一步探索未來超商可能，自2018年起即開始每年開設一家X-STORE計畫，更抓緊時下年輕Z世代首批數位原住民「I人商機」，將未來超商陸續開進校園商圈，目前已有5家，從中發現去年位移至高雄科大的「X-STORE 3」，已較其他街邊店型的X-STORE來客數多三倍、業績翻倍，由此顯示未來超商成功搶佔年輕Z世代心佔率、布局「I人商機」有成。

中央大學進駐「X-STORE 9」，不僅導入AI影像辨識升級版「拿了就走智慧商店解決方案」，並設置全台首座「自動化門市取貨微型倉」。（圖／7-11超商提供）

7-ELEVEN持續嘗試各種科技實驗，至今已成功將X-STORE系列實驗場域中的智能化服務擴散到全台超過 2,000個門市據點，累計吸引超過4,000萬人次體驗。繼世新大學「X-STORE 6」、海洋大學「X-STORE 8」，今年再於中央大學進駐「X-STORE 9」，不僅導入AI影像辨識升級版「拿了就走智慧商店解決方案」，並設置全台首座「自動化門市取貨微型倉」（以下簡稱微型倉），期望讓更多年輕學子體驗未來零售購物樂趣。

中央大學進駐「X-STORE 9」，不僅導入AI影像辨識升級版「拿了就走智慧商店解決方案」，並設置全台首座「自動化門市取貨微型倉」。（圖／7-11超商提供）

「X-STORE 9」是第三間實現「拿了就走」購物體驗未來超商，採用工業技術研究院研發複合式AI影像追蹤辨識技術，結合多維度AI影像分析與人型骨架辨識，透過逾140支功能複合型攝影機以及光學雷達(LiDAR)，可即時掌握入店者移動軌跡與商品取放深度動作，搭配手機自助結帳，讓消費者離店時即自動完成結帳，全程無須掃條碼與排隊，最快30秒就能完成體驗未來零售樂趣。

