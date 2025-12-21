未來運動會機器人格鬥賽 中國製品奪冠

（中央社台北21日電）以科技競賽為主題的第2屆「未來運動會」，17日在阿拉伯聯合大公國首都阿布達比登場。央視新聞報導，由中國團隊設計研發的機器人「深海巨鯊3」，在這項運動會中的「格鬥機器人」比賽中獲得冠軍。

近年來，機器人產業是中國官方大力培養的新興產業，中國國內今年來並曾先後舉辦「機器人馬拉松」及「機器人運動會」。

根據報導，第2屆「未來運動會」中的「格鬥機器人」項目，共有來自美國、俄羅斯、白俄羅斯、印度等國的16支隊伍參賽，其中不乏屢次在國際大賽上取得冠軍的隊伍。由中國團隊自行設計製造的機器人「深海巨鯊3」在決賽中擊敗對手獲得冠軍。

報導提到，「深海巨鯊3」重達110公斤，最高奔跑時速28公里，馬達轉速最高可達每分鐘1萬轉。而機身及部件採用模組化設計，可確保機器人一旦出現故障時，能在短時間內修復。

中國團隊（中國俱樂部）領隊齊文杰表示，維持電路穩定也是機器人格鬥比賽的致勝關鍵，理由是在機器人對抗時，容易導致電流突然升高，進而導致損壞。因此，該團隊與供應商合作開發演算法，能在機器人電流升高至及時遏制電流突增，保護整個電路系統正常工作。（編輯：邱國強/廖文綺）1141221