未來選舉將是「抗中保台」或「一中保台」選擇 外媒定調鄭麗文「統一女神」前藍委陳學聖憂：準備好接受嗎？

[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導

國民黨主席鄭麗文的兩岸路線主張持續遭到黨內外質疑傾中，包括近期連《日本經濟新聞》亞洲版都在專訪標題中直指「統一女神」，讓黨內擔心將影響未來選舉結果。前國民黨立委陳學聖觀察說，國民黨2026、2028選戰主軸隱約好像被定調了，後續發展是好是壞，主事者心裡定要有個底，絕對不能走到最後，進退失據。提醒鄭麗文要準備和選民、還有第一線的候選人溝通、説清楚。



前藍委陳學聖分析，未來選戰主軸就是在「統一女神」與「抗中保台」、「一中保台」兩大主軸中攻防。（圖／鄭麗文臉書）

陳學聖指出，未來選戰主軸其一就是「統一女神」，這名詞最早出現，是鄭麗文剛當選主席時，大陸網友給的封號，當時鄭麗文很含糊帶過，說「網路上面封號很多，網路本來就是個百花齊放、各種虛虛實實•••只要不傷大雅，有時候笑一笑就好」。但這次不一樣，是鄭麗文上任後第一次接受外媒「日經亞洲」專訪，該媒體在副標用上了「統一女神」稱號，這已不是網路玩笑封號，而是媒體，且是外媒公開認証，不知鄭麗文已作好準備接受了嗎？還是笑一笑就好？

廣告 廣告

陳學聖也指，另一個可能的選戰主軸，就是「一中保台」對制民進黨的「抗中保台」。鄭麗文在接受外媒訪問時，有談到，台灣只有接受「一個中國」，才能確保台灣的生存，而不是美國總統川普推動、台灣總統賴清德所承諾的快速增加國防開支。鄭麗文也質疑民進黨的抗中，真能保台嗎？所以後來就被台灣本地媒體簡化為，只有一中，才能真正保台。

陳學聖認為，接下來的選舉，勢必「抗中保台」、「一中保台」將成為朝野攻防的主戰場。原本我們的憲法就是一中，所以才有兩岸關係條例，也才有陸委會、海基會，而非外交部中國事務科。前總統蔡英文作過陸委會主委，她懂的很！只是選戰從來不是理智抬頭，誰最能帶動情緒，最能撩撥情感，誰就最能有機會獲勝。

陳學聖說，過往國民黨採取親美、友日、和陸模糊等距路線，在大選都仍吃盡苦頭。現鄭麗文從「統一女神」到「一中保台」，準備明白直球對決，這需要讓民眾認知這對台灣是好的，這更需要時間，而且是很短很短的時間，不知鄭麗文有準備和選民、還有第一線的候選人溝通、説清楚了嗎？他提醒真的要快，要很快。

更多FTNN新聞網報導

鄭麗文創新請辣妹熱舞紀念國父誕辰 被黨內暗酸「只想靜靜看國父」

觀察／拜共諜、喊話見習近平與高市早苗爭議連發 藍營不滿鄭麗文「主旋律都在兩岸」

主張統一和替中共賣命是兩回事 陳文茜發現鄭麗文誤植228史實嘆「劍橋碩士為何對自己國家歷史如此不熟悉？」

