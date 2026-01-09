未來醫生看病要懂AI！長庚大學首推AIMD雙學位，那是什麼？

各行各業對人工智慧（AI）的應用已是現在進行式，在醫學領域更是有多方面的潛力與可能。近年積極推動AI課程、成立智慧運算學院的長庚大學，更是將AI視為醫學跨域轉型的動力，於是將AI與醫學教育結合，推出「6+0 AIMD計畫」供醫學系、中醫系學生修讀雙學位，期望培養「有能力駕馭AI的醫生」。為何以後醫生看病需要懂AI？這個學位提供什麼課程？可以培養哪些能力？

AI將成醫學教育與臨床實踐必備能力

長庚大學校長湯明哲上任以來，積極將AI融入學校課程，同時積極鼓勵跨域學習。長庚大學長年以醫學院著稱，在AI崛起、影響各行各業的如今，長庚大學也將AI視為未來無論是醫學教育、或者是臨床醫學實踐的關鍵推動力。

除了在AI教育的耕耘，例如成立全國第一所專門針對AI教育的「智慧運算學院」之外，湯明哲也推動智慧運算學院與各學院之間的跨域合作，醫學院就是最早的合作對象，在基礎知識教育、臨床個案實習等層面都導入AI協助教學，像是由AI扮演24小時助教，輔助學生預習、複習專業知識與臨床個案診斷。

湯明哲對此指出，臨床醫學與AI的結合將會是必然，因此大學必須讓對AI有興趣的醫學生盡早接觸，讓其在未來職業時，能將運用AI的能力帶到臨床，例如在臨床病例診斷、研究資料查找方面，都能有更高的效率以及正確性。

首創「6＋0 AIMD雙學位」

於是，在此初衷下，長庚大學首創AIMD雙學位，供醫學系和中醫系的學生能夠自由選擇修讀，修讀的學生在完成6年醫學系／中醫系課程、取得學士學位的同時，也一併拿到AI碩士學位。該課程將在2026年1月首度於寒假期間提前授課。

在長庚大學的「6＋0 AIMD計畫」當中，規劃的AI相關課程包括智慧運算技術論、智慧醫療研究專題等科目作為必修，以及電腦視覺、自然語言處理與應用、機器學習、生成式人工智慧應用、醫學影像處理等選修課。在修讀學分之外，AIMD的學生也必須交出論文，才能拿到AI碩士學位。

對於醫學系和中醫系的學生來說，課業壓力本就沉重，AIMD計畫則是在其原本的醫學課程之外再加上30個AI課程學分，因此長庚大學採取讓學生自由選擇是否修讀的方式。

而已經修讀的學生若在權衡考量下，也可以放棄AI碩士學位，專心完成原本科系的醫學士學位，便可如期畢業；但若情況相反，是本來的醫學士學位念不完、而AI碩士學分修完，則會因為沒有大學學歷也沒有工作經歷的緣故，校方無法單授以AI碩士學位。

長庚大學校園一景。張智傑攝

AI課程銜接醫學應用

智慧運算學院院長許永真說明，在該學院與其他學院的合作課程，以「應用導向學習」為主軸，例如醫學系、中醫系的AIMD，課程設計是「以終為始」，從「解決真正的醫學問題」為導向，從要解決的問題，回推學生所需要學習到的AI知識。

在醫學層面，AI可以應用的方向包括藥物設計、影像分類、診斷等等，修習AIMD的學生將會以相關的醫學問題和需求，來提出碩士論文題目。

除了AIMD之外，長庚大學醫學院的其他學系也同樣推動課程與AI的結合，例如設立健康數據科學研究所，旨在培訓具備健康專業背景的學生，使學生擁有AI應用能力，能運用AI結合統計方法，分析健保、公共衛生數據，以提供精準醫療服務。

而長庚大學中醫系本身也正在建構「myGPT」生成式AI機器人，透過問答取代複雜指令，協助學生練習問診、模擬病案分析，加速中醫師的養成；醫學影像暨放射科學系（醫放系）則設立「生醫影像與人工智慧微學程」，將AI技術應用於影像處理與放射治療的教學與研究中。