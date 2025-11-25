未來銷售恐不如預期？蘋果罕見裁員 20年資深員工也深受影響

蘋果位於芝加哥密西根大道的展示中心。 圖：翻攝自蘋果官網

[Newtalk新聞] 蘋果公司昨（24）日表示，目前公司正進行部分重組，目前已裁撤數十個銷售相關員工。據《彭博社》報導，這對蘋果來說，是罕見的裁員行動，雖官方並未明確表示究竟裁掉了多少人或哪些人，但影響很可能遍及整個銷售系統。

蘋果發言人表示，為了與更多客戶建立連結，正在對銷售團隊進行一些調整，這些變動影響了少數人。將會持續招募，且被裁的員工可以申請新職位。這批遭裁撤的員工必須在公司內「重新求職」，設法應徵公司內的其他職位，否則就會被正式解雇。

同時，《路透社》指出，蘋果也已對外公開這些職缺，意味著這批員工須面臨外界競爭，蘋果公司稱，該舉措為精簡銷售團隊和消除重疊職責。該裁員措施連一些服務超過 20 年的資深員工、經理也不能幸免於難，包括服務大型企業、學校及政府機關的客戶經理，以及負責產品展示中心的員工。

此次裁員，令受到影響的人感到意外的一個主要原因，是因蘋果看似並沒有不景氣，反倒銷售、營收正以多年來最快的速度成長，蘋果預計在 12 月季度銷售額接近 1,400 億美元，打破先前紀錄。同時，公司正準備在明年初推出一款更具價格競爭力的低階 Mac 筆電，以進一步攻占商用與教育市場。

《彭博社》引述某遭裁員工表示，此舉是為了將更多銷售轉移給第三方經銷商，與間接銷售人員合作，以降低公司內部的薪資與人力成本。另外，一支與原先與美國國防部和司法部合作的政府銷售團隊也受到頗大衝擊，《彭博社》補充，該團隊在政府效率部（Department of Government Efficiency，簡稱 DOGE）實施，以及政府長達 43 天停擺後，已然面臨嚴峻的環境。

蘋果股價繼前一個交易日急彈 1.97% 後，周一再漲 1.63% 至 275.92 美元，創下收盤一來新高，市值突破 4 兆美元至 4 兆 771 億美元，今年來漲了 10.18%。

