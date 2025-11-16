未來離婚更容易！婦團憂弱勢一方權益受損 籲贍養費標準應更寬鬆

婦團認為離婚對經濟弱勢一方不利，要求放寬贍養費請求標準。圖為民間司改基金會等團體批評政府修法怠惰。（圖／本報資料照片）

相愛容易、分手難，婚姻出現裂痕，法律如何保障另一方權益，受到關注。行政院及司法院已根據民國112年憲判字第4號完成修法版本，放寬離婚條件及增訂贍養費相關要件，送立法院審議。不過，婦團認為，未來離婚更容易，對經濟弱勢一方恐怕不利，要求放寬贍養費請求標準。

憲法法庭112年作出憲判字第4號，放寬唯一有責配偶請求裁判離婚限制，要求2年內完成修法。行政院會今年2月通過《民法親屬編》修正案，放寬離婚事由，增設分居條款等；另就提出贍養費部分，刪除無過失才能請求，並將生活困難，擴大為離婚時就業能力已減損或就業機會減少者。

廣告 廣告

行政院會銜司法院後，司法院對分居期限及贍養費有部分不同意見，兩案併呈送立法院審議；另有多名立委也陸續提出修正版本。

婦女新知倡議部主任王筱涵表示，此次民法修正放寬離婚及贍養費的要件，也就是未來離婚可能更加容易，所以希望制度上能給予更多配套。其中，在就業能力減損認定部分，婦團盼望給女性更多保障。

王筱涵指出，現在社會仍存在性別差異，許多女性結婚有小孩後，會因承擔家中照顧責任和家務，調整工作狀況或中斷就業，這樣的家務勞動往往是無償的，所以承擔家務責任的人，在經濟能力和經濟自主性上都居於不利地位，其中包括薪資收入和退休金。

她表示，被視為薪資一部分的勞工退休金，也應被納入分配的財產，這點婦女新知和晚晴婦女協會都持相同看法，呼籲政府和立委應廣徵各界意見，並迅速完成修法。

律師廖芳萱認為，以前有謀生能力就不能請求贍養費，但有些人從結婚照顧小孩花了20年時間，這段時間減少的工作損失，修法納入也是合理的。至於退休金部分，因為是每個人最低生活保障，也沒有太多，實務上有些人生活還算不錯，她個人持保留態度。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

加拿大1省廢測速照相！網紅批台灣制度成「斂財工具」：要你命還要錢

8縣市17日分區停水！最長達10小時 名單一次看

高雄麵店員工徒手摸麵惹議 衛生局今出面稽查