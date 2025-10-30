未來餐桌國際沙龍 全食植物飲食饗宴
大學校園開始推廣，全食植物飲食，顛覆一般對食物的刻板印象，原來蔬食也可以很食尚、也能做到永續餐飲。
握壽司精緻上桌，美得從從容容，師傅捏得游刃有餘，它不是海鮮，卻比海鮮更鮮美。蔬食餐飲執行長｜胡財賓：「你覺得它像誰 果凍 很有想法，(番茄) 番茄 厲害，有人不敢吃它(甜椒)嗎。」
高餐大五專部餐飲廚藝科學生 呂東霖：「滿意外 因為我以為那是蒟蒻之類的，那是甜椒，不規則形狀還可以做得那麼漂亮，我真的覺得很讚。」
蔬食餐飲執行長 胡財賓：「先刷掉他防備心，利用這樣的一個互動跟一個機會，去翻轉它，打破過去做菜的思維，攪拌100次。」
日式納豆、韓式泡菜、海苔、醬油，竟能衝撞出「百次爆蛋」 級的味覺組合。高餐大五專部餐飲廚藝科學生 王聖宇：「海苔鹹鹹的，配這個其實還滿好吃的，滿特別的體驗。」
高餐大五專部餐飲廚藝科學生 易韋珊：「很新奇 第1次嘗試納豆這個食材，未來可以嘗試著，往全植物性飲食的這方面走。」
蔬食餐飲執行長 胡財賓：「因為納豆 只有從 呃，會這樣的食材 去翻轉它，既定印象只要一鬆動，往內心 欸 這東西怎麼會這樣，挑戰那種最困難的著手，是越有機會的，學生是未來餐飲很重要的種子，很有機會延續到未來，整個台灣的餐飲裡。」
蔬食餐飲營養總監 黃美樺：「要有這個飽足感，其實很重要的是蛋白質的來源，早上大家吃進的納豆，其實就是蛋白質之一，我也是一個葷食家庭長大的小孩，可是我到現在我非常認同蔬食，特別是全植物飲食，一定是從不知道開始，種子埋下去，其實我覺得有一天會發芽。」
高餐大五專部餐飲廚藝科學生 白羽捷：「材料選擇 對環境好啊，或者是對身體好 作優先的考量，給顧客一個全新的飲食體驗。」
高雄餐旅大學食創所所長 曾裕琇：「當廚師不是只要知道廚藝而已，更重要的是，我們的飲食從產地到餐桌，跟著國際的綠色永續趨勢，把綠色飲食更去作創新實踐。」
全植料理也可以是米其林名菜，大師級手作由口入心，未來餐桌引領食尚有更多可能。
更多 大愛新聞 報導：
落實環保創意 說法藝術品迎慈濟60周年
健康從齒開始 屏東啟智教養院義診
其他人也在看
晴天娃娃顯靈！ 週四迎陽光、留意日夜溫差｜#鏡新聞
更多天氣資訊，交給氣象主播王鈺婷。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 1 天前
台灣人用餐「見1情況」寧可乾等！網揭心聲：很私密
論及台灣人用餐習慣，最常見包括「喜歡排隊」，然而一名網友分享，近期發現台灣人「好像不太會跟別人併桌」，即使見餐廳內1人坐4人桌，也不會向前詢問；貼文一出，許多網友感到認同，並說明「不會主動併桌」原因。鏡報 ・ 1 天前
大葉大學餐旅系勇奪明新盃1金2銀
【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】大葉大學餐旅管理學系彭建治教授指導學生參加「2025第六屆明新盃國際餐飲廚互傳媒 ・ 4 小時前
婦缺錢看病「扛微波爐.碗盆典當」 業者：我像資源回收？
當舖是提供有價物品典當周轉資金的地方，但桃園有家當舖卻遇到一名婦人拿「微波爐」來典當，說要拿錢看病，可是微波爐沒價值無法質押，但業者想幫忙，便包了紅包給她，沒想到這名婦人陸續把家裡的鍋碗瓢盆，甚至音箱...華視 ・ 1 天前
買到「超便宜機票」 他問：真有人不託運行李嗎？過來人解答了
你喜歡出國玩嗎？會特意找便宜的機票買嗎？有網友非常好奇的問，說常常看到有人分享自己買到便宜的機票，但前提都是「不含託運行李」，他質疑真的很多人出國不用託運行李嗎？話題一出，就引發網友熱烈討論，許多曾經不託運行李出國的人都紛紛現身說法了。鏡報 ・ 1 天前
大阪旅館嘆「違背祖宗決定」 訂餐先收押金 48小時內取消全沒收
大阪知名旅館JHotel近日宣布，將對餐廳代訂服務收取5000日圓（約新台幣1000元）押金，主因是頻繁被旅客放鴿子，甚至被知名燒肉店「敘敘苑」列為拒絕往來戶！若顧客按時赴約並回傳收據可全額退還，但48小時內取消則全額沒收。專家表示，除了透過旅館，還可利用訂位平台、旅遊票券平台等管道代訂，同時提醒旅客要誠信守約，才能確保美好的旅遊體驗。TVBS新聞網 ・ 17 小時前
運送廚餘車輛未加蓋沿路噴濺 中市環警聯手追查依法開罰
台中梧棲一處養豬場發現非洲豬瘟案例後，全國禁止廚餘養豬，民進黨議員陳淑華今天（30日）質詢時秀出網路影片，在台中拍到運送廚餘車輛，廚餘桶未加蓋，沿路噴濺，憂心萬一廚餘內有非洲豬瘟病毒，是否沿路擴散。市中廣新聞網 ・ 23 小時前
群益證歐美軍工投資論壇 深度解析產業前景
面對全球地緣政治結構根本性轉變，美國總統川普承諾國防預算將首次突破1兆美元，北約宣示在2035年前將國防支出提升至GDP的5%，總額上看3兆美元，一場史無前例的軍工產業擴張週期已然展開。群益金鼎證券掌握市場脈動，今（30）日舉辦「歐美軍工投資論壇」，邀請群益投顧資深研究員謝潤承在論壇中深入剖析，政策、預算與技術升級共同驅動的軍工擴張投資浪潮下的長期投資機會。謝潤承指出，此波擴張的核心驅動力來自歐美政治體系堅定的財政承諾，非短期新聞效應。在政策面，北約各國領導人已於今年6月的峰會上達成共識，支持在2035年以前將成員國的國防開支佔GDP比重拉高至5%，這標誌著對歐洲安全危機的堅決回應。財政方面，德國2025年國防預算總計將投入驚人的860億歐元於國防領域。此外，歐盟於今年5 ...台灣新生報 ・ 20 小時前
穩定幣若成跨境支付工具 央行：研議業者申報規範
（中央社記者趙敏雅台北29日電）穩定幣成為今年最熱門的財經話題之一，根據央行今天出爐的書面報告，台灣對虛擬資產的監理，由金管會研擬「虛擬資產服務法」草案，目前穩定幣多用於買賣其他虛擬資產，未來如運用於實體經濟活動支付，將可能成為跨境支付及台、外幣資產兌換的工具之一，研議相關業者應向央行申報資料的作業及規範。中央社 ・ 1 天前
極端氣候成「新常態」 賴清德拚明年發布2050年循環經濟路徑圖
CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／台北報導 總統賴清德今（30）日主持「國家氣候變遷對策委員會」第5次會議，並於致詞時表示今天會議同時標誌第2屆委員會任期正式啟動，感謝第1屆全體委員一年多來的專業貢獻與建言，協助政府確立國家減碳目標、整合跨部會行動，為台灣淨零轉型奠定重要基礎。 賴清德指出，台灣的淨零轉型已全面進入「加速落實」階段，今日也歡迎新任委員加入，包括...匯流新聞網 ・ 19 小時前
陳雪生批機場檢查太嚴「共產黨也沒這樣搞」他揭中國疫情破口轟：禍國殃民
[Newtalk新聞] 台中市梧棲區一處養豬場確診非洲豬瘟，全國加強檢疫，國民黨立委陳雪生卻批機場檢查太嚴，「共產黨也沒這樣搞」。對此，台灣青年世代共好協會理事長張育萌痛批禍國殃民，共產黨就是因為「沒有這樣搞」才成為破口，在這場「沒有煙硝的戰爭」，台灣幾乎腹背受敵，前線是病毒、邊境要防滲，守了7年，最後被懶惰、卸責又自以為是的台中市府拖進災難。 陳雪生29日在立法院質詢，痛批動植物防疫檢疫署長杜麗華，機場最讓人詬病的是，國人進來回家歸心似箭，卻搞了一套人馬在那邊（檢疫），排隊排好久，豬瘟是在台中發現的，不是桃園，出海關時狗就在那邊聞來聞去，全世界哪有國家這樣搞？ 陳雪生說，「我也從善如流，不砍你們預算，但不砍預算服務態度要好、速度要快嘛，檢查翻箱倒櫃、皮包拉鏈都打開，一個個在那邊弄，共產黨也沒這樣搞！」，甚至直言「這次非洲豬瘟，我直覺判斷，應該從海邊出現，尤其梧棲港那邊，把牛肉乾、豬肉乾帶進來，我看機率不高啦！這是沒完沒了一直搞下去嗎？」 對此，張育萌29日深夜在臉書發文直呼，「我以為我聽錯了」，但還真的沒有，他痛批陳雪生鬼扯「共產黨也沒這樣搞！」，盲猜「國人同胞會把牛肉乾、豬肉乾帶進新頭殼 ・ 1 天前
儲能更具經濟效益 熙特爾新能源推AI智慧管理系統與液冷儲能櫃
看好表後儲能市場潛力，熙特爾新能源（7740）今（30）日發表AI能源管理系統（EMS）與自研5MWh大型液冷儲能櫃，總經理陳伯勳表示，透過結合自動化模組生產與EMS（能源管理系統）/BMS（電池管理系統）智慧管理平台，能協助企業在節能降本、提升電力韌性與實現永續轉型之間取得最佳平衡。自由時報 ・ 1 天前
遭范姜彥豐控婚內出軌王子！粿粿首發聲「認了婚變」：我會負起責任
粿粿與范姜彥豐2022年結婚，婚後育有一女「小粿醬」，未料今（29）日風雲突變。范姜彥豐無預警在社群發文，親口認了婚變，並爆出震撼內幕，痛批妻子「道德淪喪、婚內出軌」，更直接點名老婆出軌對象為王子。對此，稍早粿粿也發文回應了。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
基隆跨年煙火徵人日薪4300元？ 文觀局：騙人的
有網友在社群平台發布基隆市跨年煙火秀徵人訊息，日薪高達4300元，可當天領取。基隆市文化觀光局副局長鄭鼎青今天表示，這是假訊息，呼籲民眾勿受騙。詐騙花招百出，先前有人在臉書或社群平台招募海洋老鷹嘉年華的工作人員，日薪1480元還提供晚餐與飲水。日前社會處又遭人冒名成立假臉書粉絲專頁，散布「技能興趣班自由時報 ・ 1 天前
立委羅明才批央行總裁當年一句話 讓他跟年輕人資產少賺18倍
立委羅明才今（30）日上午在立法院財委會質詢，他提到六、七年前建議央行外匯存底要買進黃金及加密貨幣，當時黃金每盎司1271美元、比特幣才6千美元，當時央行總裁曾回應「是詐騙不要買」，他說「一句話斷送年輕人的發展」，為防詐騙「因咽廢食」，反讓年輕人資產成長18倍機會「鎩羽而歸」。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
MLB》12K創紀錄 Yesavage：季後賽分紅很棒
年僅22歲，今年第1年打職棒的菜鳥投手Trey Yesavage，成為多倫多藍鳥季後賽最大驚奇。今天他在世界大賽第5戰飆出創紀錄的12次三振，帶領球隊以6比1擊敗洛杉磯道奇，奪下聽牌的第3勝，再1勝就能奪下暌違32年的冠軍。TSNA ・ 1 天前
MLB／大谷4度被敬遠美媒批規則「過時」 道奇總仔：不應因人設事
大谷翔平在世界大賽G3 4度遭故意四壞球保送上壘，打破大聯盟季後賽單場被敬遠紀錄，有美媒記者提出，這樣的戰術是否不恰當、已經過時？洛杉磯道奇隊羅伯茲（Dave Roberts）對此提出理性看法。...聯合新聞網（運動） ・ 1 天前
壓垮范姜彥豐最後一根稻草！曝心碎放手粿粿內幕：看完證據後無力挽回
粿粿和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」。知情人士更爆料，兩人還沒離婚，「就已經住進王子家中。」讓范姜彥豐只好放棄協商，決定離婚。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
遭爆拍到粿粿住王子家鐵證！徵信社62字證實不忍了：希望雙方獲得善解
粿粿和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」，如今週刊爆出粿粿已住進王子家，徵信社掌握到鐵證讓范姜彥豐心死、放棄協商。對此徵信社也回應了。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
MLB／洛時痛批道奇正在四分五裂 隊史最偉大陣容快要變歷史
道奇隊今在世界大賽第5戰又以1：6不敵藍鳥隊，挑戰2連霸陷入2勝3敗絕境，「洛杉磯時報」毫不留情痛批，這支棒界最富有的球隊正在四分五裂，很快就會在另一個國家面臨另一個現實，就是輸掉世界大賽。 藍...聯合新聞網（運動） ・ 21 小時前