未來餐桌國際沙龍 全食植物飲食饗宴

大學校園開始推廣，全食植物飲食，顛覆一般對食物的刻板印象，原來蔬食也可以很食尚、也能做到永續餐飲。

握壽司精緻上桌，美得從從容容，師傅捏得游刃有餘，它不是海鮮，卻比海鮮更鮮美。蔬食餐飲執行長｜胡財賓：「你覺得它像誰 果凍 很有想法，(番茄) 番茄 厲害，有人不敢吃它(甜椒)嗎。」

高餐大五專部餐飲廚藝科學生 呂東霖：「滿意外 因為我以為那是蒟蒻之類的，那是甜椒，不規則形狀還可以做得那麼漂亮，我真的覺得很讚。」

蔬食餐飲執行長 胡財賓：「先刷掉他防備心，利用這樣的一個互動跟一個機會，去翻轉它，打破過去做菜的思維，攪拌100次。」

日式納豆、韓式泡菜、海苔、醬油，竟能衝撞出「百次爆蛋」 級的味覺組合。高餐大五專部餐飲廚藝科學生 王聖宇：「海苔鹹鹹的，配這個其實還滿好吃的，滿特別的體驗。」

高餐大五專部餐飲廚藝科學生 易韋珊：「很新奇 第1次嘗試納豆這個食材，未來可以嘗試著，往全植物性飲食的這方面走。」

蔬食餐飲執行長 胡財賓：「因為納豆 只有從 呃，會這樣的食材 去翻轉它，既定印象只要一鬆動，往內心 欸 這東西怎麼會這樣，挑戰那種最困難的著手，是越有機會的，學生是未來餐飲很重要的種子，很有機會延續到未來，整個台灣的餐飲裡。」

蔬食餐飲營養總監 黃美樺：「要有這個飽足感，其實很重要的是蛋白質的來源，早上大家吃進的納豆，其實就是蛋白質之一，我也是一個葷食家庭長大的小孩，可是我到現在我非常認同蔬食，特別是全植物飲食，一定是從不知道開始，種子埋下去，其實我覺得有一天會發芽。」

高餐大五專部餐飲廚藝科學生 白羽捷：「材料選擇 對環境好啊，或者是對身體好 作優先的考量，給顧客一個全新的飲食體驗。」

高雄餐旅大學食創所所長 曾裕琇：「當廚師不是只要知道廚藝而已，更重要的是，我們的飲食從產地到餐桌，跟著國際的綠色永續趨勢，把綠色飲食更去作創新實踐。」

全植料理也可以是米其林名菜，大師級手作由口入心，未來餐桌引領食尚有更多可能。

