未來駐烏維和部隊可對俄軍「直接開火」! 歐盟 : 不能期盼美國來救援

德國總理弗里德里希．梅爾茨。 圖：達志影像／美聯社

[Newtalk新聞] 德國總理弗里德里希．梅爾茨於 12 月 16 日接受訪問時，首度證實了美國與歐洲向烏克蘭提供的停火後安全保障構想具體內容，根據該構想，在部分情況下，未來部署於烏克蘭的歐洲維和部隊將被授權可以「直接開火擊退俄軍」，其保護模式如同防衛北約領土，此舉明確回應了關於西方可能軍事介入烏克蘭局勢的疑問。

梅爾茨在訪問中的證實，為烏克蘭戰後的安全藍圖提供了重要細節，根據「新台灣國防軍事網」的報導，梅爾茨說明了由美國和歐洲所規劃的烏克蘭安全保障構想，明確指出在特定條件下，未來可能部署的歐洲維和部隊擁有直接開火權以對抗俄羅斯軍隊的進攻，其授權邏輯與北約的集體防衛領土原則相似，西方領導人首次相對具體地公開描述烏克蘭未來安全安排的軍事層面可能性。

北約部隊。 圖：翻攝自 NEXTA X 帳號

根據 X 帳號「rainbow7852」的貼文，日前，當被德國另類選擇黨議員馬庫斯．弗羅恩邁爾要求明確回答德國是否會向烏克蘭派兵時，梅爾茨強調 :「我們不會重蹈 2014 年的覆轍，在缺乏安全保障的情況下繼續讓烏克蘭暴露在俄羅斯的影響之下」，雖未直接給予「是或否」的答案，但已暗示西方不能接受烏克蘭再次處於無保障狀態，為其後續證實維和部隊構想埋下伏筆。

據 X 帳號「MAKS 25」指出，梅爾茨也曾明確指出 :「俄羅斯每天都在攻擊我們——通過無人機越境飛行、暗殺、破壞活動、間諜行為、網絡攻擊以及有針對性的虛假信息」，並強調 :「我們不能袖手旁觀，看著世界秩序被重新安排」、「我們不是大國的棋子」。

根據 X 帳號「rainbow7852」發布的另一則貼文，歐盟委員會主席馮德萊恩在斯特拉斯堡的歐洲議會上也強調「歐洲必須自立自強」不能坐等美國來救援。她指出歐洲必須承擔自身安全責任，這不再是一種選擇，而是一種必然。

歐盟委員會主席馮德萊恩在斯特拉斯堡的歐洲議會上也強調「歐洲必須自立自強」。 圖：翻攝自馮德萊恩 X 帳號

與此同時，北約東翼國家的安全舉措亦持續加強，根據白俄羅斯媒體 NEXTA 報導，波蘭計劃自冷戰結束後首次重啟殺傷人員地雷的生產，目標是在 2026 年退出《渥太華公約》後，於其與白俄羅斯和俄羅斯的邊境佈雷。另一方面，根據 X 帳號「Aurora107E」提供的資訊，芬蘭首架 F-35A 戰鬥機已於 12 月 16 日在美國洛克希德．馬丁生產基地下線，可見北約盟國的軍備更新亦在進行。

