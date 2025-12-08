未來，聰明會越來越不值錢！
「We got to say that kind of out loud. Intelligence is about to be a commodity.」
我們必須大聲說出來：智力會變成一種商品。
黃仁勳在劍橋大學的演講，這句話後勁很強！
如果有一天，你引以為傲的專業、智商、考試分數，突然變得像自來水一樣便宜，你該怎麼辦？
過去幾十年，我們所有的教育、企業徵才邏輯：找最聰明的人、追求最高的智商、最完美的考試分數。
但黃仁勳說，這個時代結束了。
當AI崛起，它能比你更快考一百分，比你更精準地寫出程式碼。智力變得像自來水、像電力一樣，便宜且隨手可得，我們過去所定義的「聰明」，就不再是稀缺資源。
這樣的變化讓黃仁勳都說「要大聲說出來」，因為太多人還活在舊的菁英幻覺裡。
那麼，當聰明變成廉價品，人類的價值還剩下什麼？
我認為那個答案不是技術，是品味（Taste）。
你可能會問，黃仁勳是工程師出身，談品味會不會太玄？
一點也不。在他眼中，品味不是藝術家的天馬行空，是一種極度理性的「選擇力」。
他說：「當AI接手所有標準化的工作後，人類剩下的價值，就是去處理那些定義不清楚的工作（poorly defined work）」。
「The poorly defined work is the most valuable of all work.」定義不清楚的工作，是所有工作中最有價值的。
什麼是定義不清楚的工作？ 是一個新產品該長什麼樣子？ 是當市場混沌不明時，該往左還是往右？ 是當數據告訴你A和B都可行時，你憑什麼選A？
這些問題沒有標準答案，AI算不出來。這時候，你需要的就是「品味」。
品味，就是能夠在資訊過載、選項無限的時候，一眼看出「什麼是重要的，什麼是不重要的」。
黃仁勳回憶，當初輝達決定做CUDA、決定做AI，當時市場上根本沒有這項需求。他是如何做決定的？
他說：「Strategy is not just about choosing what to do. It's about choosing what not to do.」
策略不只是選擇要做什麼，更要選擇不做什麼。
這就是最高級的品味。在AI能幫你生成一萬種方案的時代，不再是你多會「做」，而是你多會「選」。
NVIDIA之所以能跨越六個運算世代、做出無數次精準的轉型，靠的不是運氣，是他反覆強調的First Principles（第一性原理）。
不管遇到多複雜的問題，他都會把問題拆解，一直推導回電腦科學或物理學的原理。
他這樣描述自己的思考過程：「You reason about it from first principles... Once I could see it in my head, as far as I'm concerned, it might as well be real.」
你試著回到第一性原理去推演，一旦我在腦海中看見那個畫面，對我而言，它就跟真的一樣。
當你對事物的本質理解得夠透徹，你就有底氣，你就不會隨波逐流；你在面對AI生成的無數選項時，就能一眼看出哪個是雜訊，哪個是訊號。
你會有自己的審美標準，知道哪一條路才是通往未來的答案。
但這份獨特的審美與理解，從何而來？
「Greatness comes from character. Character comes out from people who have suffered.」偉大源於性格，而性格源於那些受過苦難的人。
來自你的失敗，你的痛苦，你走過的路。
AI擁有全世界的數據，但它沒有受過傷。
正因為我們受過傷、犯過錯，我們才懂得什麼是同理心，什麼是真正的需求。這些人生的酸甜苦辣，正是成就獨特視角的關鍵材料，也是品味的底蘊。
在過去，教育教我們如何像機器一樣精準；在未來，我們必須學習如何更像人一樣思考、一樣有不完美。
很多人焦慮：「我會不會被AI取代？」
他說得很直接：「You will not lose your job to AI. You will lose your job to someone who uses AI.」
你不會因為AI失業，你會輸給那些善用AI的人。
這句話，我有新的解讀：你會輸給那些更有品味去指揮AI的人。
想像一下，AI就像一個擁有無限算力、能瞬間完成任務的超級實習生。但這個實習生沒有靈魂，沒有方向感。
如果你的品味只有60分，你下達的指令就是60分，AI交出來的成果頂多就是由60分堆疊出來的完美廢話。
但如果你有90分的品味，你能看見別人看不見的「定義不清的問題」，你能用第一性原理去判斷AI產出的優劣，那你就能指揮AI創造出前所未有的價值。
過去，我們是「製造者」，追求產出的數量與精準度。未來，我們必須成為品味的「編輯者」。
就像做雜誌一樣，AI可以寫出幾萬字的文章，但只有總編輯的品味，能決定哪一句話該上封面，哪一個觀點能撼動人心。
不要再訓練自己成為一個只會答題的機器。那個時代已經過去了。
去培養你的品味，去練習做選擇，去思考那些沒有標準答案的問題。
因為在AI讓聰明變得廉價之後，你的品味，會是唯一無法被複製的昂貴資產。
