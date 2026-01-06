未來一週三波冷空氣接力！專家曝低溫下探6度

即時中心／温芸萱報導

天氣風險公司資深顧問吳聖宇今日在臉書表示，強烈大陸冷氣團影響下，台灣未來一週將有三波偏乾冷的冷空氣接力南下。今晨中南部多地低溫跌破10度，台南楠西僅8度。吳聖宇指出，雖然白天有陽光、高溫略回升，但夜晚與清晨冷空氣不斷補充，低溫將反覆出現。未來一週中北部、東北部空曠地區清晨恐降至6至8度，南部及花東也可能出現10度以下低溫。

吳聖宇今日在臉書指出，隨著中高層短波槽逐漸掠過台灣以北，底層東北季風自昨天下午起明顯增強，強烈大陸冷氣團正式南下，未來一週台灣將進入「乾冷」天氣型態，其中夜晚與清晨的低溫將是最需要留意的重點。

接著，吳聖宇說明，今天清晨因北部雲量偏多、風勢較大，輻射冷卻效果不明顯，反而是中南部天空較為晴朗，在輻射冷卻配合下，出現更低溫度。台灣本島最低溫落在台南楠西8.0度，其次為高雄杉林9.1度、台南玉井9.6度，台中霧峰也僅10.1度；北台灣最低則出現在新北石門富貴角10.3度、桃園楊梅10.4度。至於台北站，受雲多與風大影響，最低溫僅降至13.9度，仍未達強烈大陸冷氣團的標準。

本週亞洲雲雨圖。（圖／翻攝自天氣風險 WeatherRisk臉書）

隨後，吳聖宇表示，這樣的溫度分布再度顯示「輻射冷卻」對低溫影響相當關鍵，在條件配合下，中南部低溫反而比北部更低，並非罕見現象。預期真正深厚、乾冷的冷空氣，將在今天隨短波槽掠過後逐漸抵達，各地降雨趨緩，天氣轉為多雲到晴，但氣溫將進一步下降。

溫度方面，吳聖宇提醒，今天白天北部、東北部高溫不易回升，僅約13至16度，中部與花蓮約17至20度，南部及台東約21至23度。今晚至明天清晨，中北部及東北部都會區低溫僅9至11度，空曠地區可能降至6至8度或更低；南部與花東都會區低溫約12至15度，空曠地區也有機會跌破10度。

他進一步分析，從明天起至下週三，陸續還有三波偏乾冷的冷空氣補充下來，露點溫度持續偏低，意味著夜間只要天氣放晴，就容易出現顯著的輻射冷卻。未來一週白天因陽光露臉，各地溫度仍有回升空間，北部、東北部白天高溫約15至20度，中部及花東18至23度，南部則可達22至25度；然而夜晚與清晨低溫風險持續存在。

吳聖宇指出，中北部、東北部空曠地區，未來一週夜晚清晨將持續出現10度以下低溫，甚至不排除降至6至8度；南部及花東空曠地區低溫也常在10至12度之間，局部可能下探8至10度。整體來看，日夜溫差非常明顯，且這樣的型態將連續多日。

最後，他特別提醒，家中有長輩、小孩或心血管疾病患者，需留意劇烈溫差帶來的健康風險，早晚外出務必注意保暖；農漁養殖與山區活動者，也應防範低溫與結冰影響。雖然高山氣溫足夠低，但水氣不足，降雪機率不高，反而結冰風險更需提高警覺。





