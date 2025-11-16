未來一週先濕後乾 中部以北偏涼低溫探15度
（中央社記者張雄風台北16日電）氣象署說，明天東北季風增強，北部率先降溫，全天約攝氏19至21度，18、19日低溫降至15、16度，預估週末回溫；明天、18日水氣最多，基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區防局部大雨，接著逐漸轉乾。
中央氣象署預報員張承傳告訴中央社記者，明天東北季風增強，也是今年入秋以來最顯著的冷空氣，北部、宜蘭降溫明顯，全天氣溫約19至21度，中南部氣溫變化不大，高溫仍有26至30度。
張承傳指出，預估這波冷空氣降溫最顯著的時間在18日夜晚至19日清晨，中部以北及宜蘭低溫約15、16度，南部、花東及澎湖18至20度；高溫部分，北部、宜蘭約18至20度，中南部約22至29度。
張承傳說明，20、21日仍受東北季風影響，水氣減少，局部地區易有輻射冷卻，北部、宜蘭地區夜晚清晨低溫約15、16度，高溫20、21度；中南部低溫約17至19度，高溫約24至29度。
張承傳表示，預估東北季風22日減弱，週末各地氣溫回升，中部以北低溫約18至20度，高溫可達23至25度，中南部高溫上看29、30度。
張承傳指出，這波東北季風僅前2天水氣較多，接著逐日轉乾。明天、18日基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有局部大雨發生機率，桃園以北地區有短暫雨，其他地區則是零星短暫雨。
張承傳提到，19日起降雨範圍縮小，北部、宜花地區有局部短暫雨，台東及恆春半島有零星短暫雨；20日起基隆北海岸、東半部地區及大台北山區有局部短暫雨。（編輯：張雅淨）1141116
