未來一週兩波冷氣團報到 今晚至明晨下探10℃最冷

氣象署今日發布未來一週最新天氣預測，在兩波強烈大陸冷氣團陸續影響下，全台僅週日將稍微回溫，其餘時間各地皆為寒冷天氣。

預報員葉致均指出，至今日上午10時止，包含北部近山區、北海岸與馬祖等地區，皆已出現不到10°C的低溫。今天北部、宜蘭整天溫度為12至13°C，其餘地區高溫也不超過20°C。

氣象署預估，此波冷空氣最強時間點將落在今晚至明日清晨，中部以北、宜蘭低溫將只有10至12°C，其餘地區低溫則為12至15°C，空曠地區、近山區平地氣溫可能更低。

週日高壓逐漸舒緩後，全台氣溫將短暫回升，各地低溫可達20°C。不過下週一、二又有另一波強烈大陸冷氣團南下，各地天氣將再度轉冷，屆時中部以北、宜蘭低溫僅10至12°C，其餘地區則為13至15°C，預計此次低溫會持續至週四。

受冷氣團影響，今日降雨區域位於迎風面的北部、東部；中南部近山區雲量也偏多。隨著乾冷空氣逐漸往東移動，今日下半日西半部地區雲量減少，但迎風面雲量仍偏多。週六、週日各地均為多雲到晴天氣，但下週一、二兩日包含桃園以北、東半部等地區又有降雨，直到下週三後水氣才會明顯減少。

葉致均指出，北部、宜蘭1500至2000公尺以上高山，以及中部、花蓮3000公尺高山等地，今日均有降雪及固態降水機率，提醒民眾留意路面積冰、濕滑。另外，明日清晨前北海岸、東半部、恆春地區沿海要留意長浪；下週一嘉義以南地區則要留意低雲或霧。

